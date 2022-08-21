https://sputnikarabic.ae/20220821/بايدن-وقادة-الترويكا-الأوروبية-يؤكدون-ضرورة-زيارة-وفد-من-الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-زابوروجيه-1066699639.html

بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يؤكدون ضرورة زيارة وفد من وكالة الطاقة الذرية محطة زابوروجيه

بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يؤكدون ضرورة زيارة وفد من وكالة الطاقة الذرية محطة زابوروجيه

ناقش الرئيس الأميركي جو بايدن، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، هاتفيا تطورات... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T19:05+0000

2022-08-21T19:05+0000

2022-08-21T19:25+0000

العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

العالم

أخبار أوكرانيا

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القاهرة - سبوتنيك. وأكد الرؤساء خلال المحادثات الهاتفية على أهمية تجنب العمليات العسكرية في المنطقة، فضلا عن أهمية زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للمحطة.وأكدوا على "أهمية زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المحطة في أقرب وقت ممكن".وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أكدت أمس، أن أوكرانيا استخدمت مواد سامة ضد الجيش الروسي في منطقة زابوروجيه، لافتة إلى إعداد وثائق تؤكد استخدام أوكرانيا للمواد السامة، وإرسالها لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.وقالت الدفاع الروسية، في بيان، إنه "على خلفية الهزائم العسكرية في دونباس ومناطق أخرى، سمح نظام زيلينسكي بتنفيذ أعمال إرهابية باستخدام عوامل كيميائية ضد العسكريين والمدنيين الروس".وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، فيما يتعلق بحقيقة الإرهاب الكيميائي الذي فرضه نظام زيلينسكي، تعد روسيا وثائق داعمة مع نتائج جميع التحليلات التي تم إجراؤها، وسترسلها رسميا في وقت قريب إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من خلال البعثة الدائمة لروسيا".يذكر أن الخدمة الصحفية لإدارة منطقة إنرجودار، حيث تقع محطة زابوروجيه النووية، أكدت أمس السبت، قيام الجيش الأوكراني بشن غارة مدفعية بمساعدة أسلحة غربية بعيدة المدى على المحطة النووية.وقال المتحدث باسم إدارة منطقة إنرجودار في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "تم تسجيل ضربات مدفعية على أراضي محطة زابوروجيه للطاقة النووية. وفقا للبيانات الواردة، تم استخدام أسلحة غربية بعيدة المدى في الضربات، وتم إطلاق النار من الجانب الآخر لنهر الدنيبر".وتابع المتحدث: "انفجرت القذائف في المنطقة المجاورة مباشرة لأحد المباني الإدارية للمحطة.. المرافق الحيوية للمحطة لم تتضرر".

https://sputnikarabic.ae/20220820/مصدر-لـسبوتنيك-القوات-الأوكرانية-تهاجم-محطة-زابوروجيه-النووية-بأسلحة-غربية-بعيدة-المدى--1066668513.html

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