https://sputnikarabic.ae/20220821/بايدن-وقادة-الترويكا-الأوروبية-يناقشون-هاتفيا-مفاوضات-برنامج-إيران-النووي--1066699776.html

بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يناقشون هاتفيا مفاوضات برنامج إيران النووي

بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يناقشون هاتفيا مفاوضات برنامج إيران النووي

ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، في اتصال... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T19:14+0000

2022-08-21T19:14+0000

2022-08-21T19:14+0000

العالم

إيران

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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد إن "الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن تسريبات حصلت عليها من مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية، عن قائمة ببعض التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أن التنازلات تتضمن صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، ستطبق خلال 4 أشهر.وتتضمن تسريبات الصفقة الآتي:يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد نقل رسالة للإدارة الأمريكية وجو بايدن حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي.

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