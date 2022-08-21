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بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يؤكدون ضرورة زيارة وفد من وكالة الطاقة الذرية محطة زابوروجيه
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بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يناقشون هاتفيا مفاوضات برنامج إيران النووي
بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يناقشون هاتفيا مفاوضات برنامج إيران النووي
ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، في اتصال... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T19:14+0000
2022-08-21T19:14+0000
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إيران
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القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد إن "الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن تسريبات حصلت عليها من مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية، عن قائمة ببعض التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أن التنازلات تتضمن صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، ستطبق خلال 4 أشهر.وتتضمن تسريبات الصفقة الآتي:يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد نقل رسالة للإدارة الأمريكية وجو بايدن حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي.
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العالم, إيران
العالم, إيران

بايدن وقادة الترويكا الأوروبية يناقشون هاتفيا مفاوضات برنامج إيران النووي

19:14 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joenssonالرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين
الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (اليمين)، الرئيس الأمريكي جو بايدن (اليسار)، رئيس الوزراء الكندي ، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Kerstin Joensson
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ناقش الرئيس الأميركي، جو بايدن، مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي المفاوضات حول برنامج إيران النووي.
القاهرة - سبوتنيك. وقال بيان صادر عن البيت الأبيض، اليوم الأحد إن "الرئيس بايدن تحدث مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولز، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، وناقشوا المفاوضات الجارية حول برنامج إيران النووي، والحاجة إلى تعزيز الدعم للشركاء في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المشتركة لردع وتقييد أنشطة إيران الإقليمية المزعزعة للاستقرار".
وكانت وسائل إعلام قد كشفت عن تسريبات حصلت عليها من مصادر مقربة من الرئاسة الإيرانية، عن قائمة ببعض التنازلات التي وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على منحها لإيران من أجل العودة إلى الاتفاق النووي.
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وذكر موقع "إيران إنترناشيونال"، أن التنازلات تتضمن صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران، ستطبق خلال 4 أشهر.

وتتضمن تسريبات الصفقة الآتي:

الاتفاق على بيع إيران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يوما بأسعار السوق الحالية، الذي من شأنه أن يدر 4 مليارات دولار لها.
الإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.
موافقة واشنطن على رفع العقوبات عن 17 مصرفا.
يذكر أن تقارير إسرائيلية كانت قد أشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد نقل رسالة للإدارة الأمريكية وجو بايدن حول رفضها لمسودة الاتحاد الأوروبي لأنها تتضمن تنازلات لإيران أكثر من الاتفاق النووي الأصلي.
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