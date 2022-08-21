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https://sputnikarabic.ae/20220821/بايرن-ميونيخ-ينفرد-بصدارة-الدوري-الألماني-بعد-هزيمة-بوخوم-7--0-1066701352.html
بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني بعد هزيمة بوخوم (7- 0)
بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني بعد هزيمة بوخوم (7- 0)
حقق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم (7 - 0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:31+0000
2022-08-21T20:31+0000
المجتمع
نادي بايرن ميونخ
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وبفوزه اليوم يحقق بايرن فوزه الثالث على التوالي وينفرد بصدارة الدوري برصيد تسع نقاط.وتأتي هذه البداية القوية لبايرن ميونخ رغم خسار الفريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل لبرشلونة الإسباني.وسجل أهداف بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة الرابعة وماتيس دي ليخت في الدقيقة 25 وكينجسلي كومان في الدقيقة 33 وساديو ماني (هدفين) في الدقيقتين 42 و60، من ركلة جزاء، وكريستيان جامبوا، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 وسيرج نابري في الدقيقة 77.
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المجتمع, نادي بايرن ميونخ
المجتمع, نادي بايرن ميونخ

بايرن ميونيخ ينفرد بصدارة الدوري الألماني بعد هزيمة بوخوم (7- 0)

20:31 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / SASCHA SCHUERMANN بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر
 بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم 7 / صفر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / SASCHA SCHUERMANN
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حقق بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني فوزا كبيرا على مضيفه بوخوم (7 - 0) خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة من المسابقة.
وبفوزه اليوم يحقق بايرن فوزه الثالث على التوالي وينفرد بصدارة الدوري برصيد تسع نقاط.
وتأتي هذه البداية القوية لبايرن ميونخ رغم خسار الفريق هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي المنتقل لبرشلونة الإسباني.
وسجل أهداف بايرن ميونخ ليروي ساني في الدقيقة الرابعة وماتيس دي ليخت في الدقيقة 25 وكينجسلي كومان في الدقيقة 33 وساديو ماني (هدفين) في الدقيقتين 42 و60، من ركلة جزاء، وكريستيان جامبوا، لاعب بوخوم، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 69 وسيرج نابري في الدقيقة 77.
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