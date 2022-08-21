https://sputnikarabic.ae/20220821/بطل-مسلسل-التسعينيات-الشهير-هرقل-توقفوا-عن-إرسال-الأموال-إلى-أوكرانيا-1066686252.html
بطل مسلسل التسعينيات الشهير "هرقل": توقفوا عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا
بطل مسلسل التسعينيات الشهير "هرقل": توقفوا عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا
دعا الممثل الأمريكي، كيفن ديفيد سوربو، المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني الشهير تسعينيات القرن الماضي، "هرقل"، إلى وقف الدعم الغربي لكييف. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T12:24+0000
2022-08-21T12:24+0000
2022-08-21T12:24+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066685978_0:24:1500:868_1920x0_80_0_0_80f6ec55d0c8c0e3dc2a51c80a23f8ee.jpg
واشنطن - سبوتنيك. وقال سوربو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت: "توقفوا عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا".وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بمنح 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وفي وقت سابق من شهر أغسطس/ آب، أعلن بايدن عن مساعدات أمنية تصل إلى مليار دولار لأوكرانيا للمعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وأنظمة الصواريخ "أرض جو"، والذخيرة.وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال متعقب الدعم الأوكراني، التابع لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، إن المساعدة المالية لأوكرانيا من الدول الغربية "جفت" في شهر يوليو/ تموز، حيث تلقت كييف 1.512 مليار دولار الشهر الماضي.وقال متعقب الدعم الأوكراني إن الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، لم تقدم أي تعهدات جديدة مهمة.واعترف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، في أوائل يوليو، أنه حدد حالات بيع مساعدات إنسانية وسلع عسكرية قدمتها دول غربية إلى أوكرانيا، وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقد تم رفع ما يقرب من 10 قضايا جنائية بشأن مثل هذه الحوادث.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066685978_12:0:1500:1116_1920x0_80_0_0_007cbcecb888ed5e0a26be89a3c83f1d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
بطل مسلسل التسعينيات الشهير "هرقل": توقفوا عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا
تابعنا عبر
دعا الممثل الأمريكي، كيفن ديفيد سوربو، المعروف بدوره في المسلسل التلفزيوني الشهير تسعينيات القرن الماضي، "هرقل"، إلى وقف الدعم الغربي لكييف.
واشنطن - سبوتنيك
. وقال سوربو على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس السبت: "توقفوا عن إرسال الأموال إلى أوكرانيا".
وأعلن البيت الأبيض، يوم الجمعة الماضي، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع مذكرة تسمح بمنح 775 مليون دولار من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.
وفي وقت سابق من شهر أغسطس/ آب، أعلن بايدن عن مساعدات أمنية تصل إلى مليار دولار لأوكرانيا للمعدات العسكرية، بما في ذلك أنظمة الصواريخ المدفعية عالية الحركة، وأنظمة الصواريخ "أرض جو"، والذخيرة.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي، قال متعقب الدعم الأوكراني، التابع لمعهد كيل للاقتصاد العالمي، إن المساعدة المالية لأوكرانيا من الدول الغربية "جفت" في شهر يوليو/ تموز، حيث تلقت كييف 1.512 مليار دولار الشهر الماضي.
وقال متعقب الدعم الأوكراني إن الجهات الفاعلة الرئيسية، مثل ألمانيا أو فرنسا أو إيطاليا، لم تقدم أي تعهدات جديدة مهمة.
واعترف مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، في أوائل يوليو، أنه حدد حالات بيع مساعدات إنسانية وسلع عسكرية قدمتها دول غربية إلى أوكرانيا، وسط العملية العسكرية الروسية الخاصة، وقد تم رفع ما يقرب من 10 قضايا جنائية بشأن مثل هذه الحوادث.