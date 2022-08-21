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https://sputnikarabic.ae/20220821/بوتين-روسيا-دولة-عظيمة-لن-تتبع-على-الساحة-العالمية-سوى-السياسات-التي-تلبي-مصالحها-الأساسية-1066702665.html
بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية
بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:17+0000
2022-08-21T21:45+0000
فلاديمير بوتين
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موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين بمناسبة يوم العلم الروسي، "إن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية".ووصف بوتين، "الألوان الثلاثة الروسية (العلم الروسي) بأنها رمز مقدس لجميع أجيال المواطنين".وأشار إلى أن العلم الروسي، الذي رُفع على أول سفينة حربية روسية منذ أكثر من ثلاثة قرون، ظل رمزًا لروسيا في فترات صعبة ومليئة بالتحديات ودخل بثبات في حياة المواطنين الروس كجزء لا يتجزأ من الدولة الروسية، ورمزًا للوحدة واستعداد الشعب لدعم المصالح الوطنية.وقال الرئيس الروسي، "يرمز العلم الوطني إلى إيماننا بقيمنا التقليدية التي لن نتخلى عنها أبدا - الحقيقة والعدالة والتضامن والرحمة واحترام تاريخ روسيا المستمر منذ قرون، وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم التي تلهمنا لرعاية والدفاع عن وطننا وعدم السماح بأي هيمنة أو إملاءات أجنبية أبدًا. لقد أصبحت الرغبة في العيش وفقًا لإرادتنا واختيار طريقنا واتباعه جزءًا من الشفرة الجينية لشعبنا".
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فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

بوتين: روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية

21:17 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 21:45 GMT 21.08.2022)
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا دولة عظمى قوية لن تنتهج على الساحة الدولية سوى سياسة تلبي مصالحها الأساسية.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوتين بمناسبة يوم العلم الروسي، "إن روسيا قوة عظمى لن تنتهج على الساحة الدولية أي سياسة تتنافى مع مصالحها الأساسية".
وأشار بوتين إلى أن، "روسيا ستتبع دائما القيم التقليدية". مؤكدا أن الاستقلالية في اتباع مسارها الخاص، مزروعة في الكود الجيني للبلاد ومواطنيها.
كلمة افتتاحية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر موسكو العاشر للأمن الدولي - سبوتنيك عربي
فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي
ووصف بوتين، "الألوان الثلاثة الروسية (العلم الروسي) بأنها رمز مقدس لجميع أجيال المواطنين".
وأشار إلى أن العلم الروسي، الذي رُفع على أول سفينة حربية روسية منذ أكثر من ثلاثة قرون، ظل رمزًا لروسيا في فترات صعبة ومليئة بالتحديات ودخل بثبات في حياة المواطنين الروس كجزء لا يتجزأ من الدولة الروسية، ورمزًا للوحدة واستعداد الشعب لدعم المصالح الوطنية.
وقال الرئيس الروسي، "يرمز العلم الوطني إلى إيماننا بقيمنا التقليدية التي لن نتخلى عنها أبدا - الحقيقة والعدالة والتضامن والرحمة واحترام تاريخ روسيا المستمر منذ قرون، وإنجازات أسلافنا وانتصاراتهم التي تلهمنا لرعاية والدفاع عن وطننا وعدم السماح بأي هيمنة أو إملاءات أجنبية أبدًا. لقد أصبحت الرغبة في العيش وفقًا لإرادتنا واختيار طريقنا واتباعه جزءًا من الشفرة الجينية لشعبنا".
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