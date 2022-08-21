عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/تحالف-الفتح-العراقي-دعوة-الصدر-لحوار-علني-خطوة-بخفض-سقف-المطالب-1066678270.html
تحالف "الفتح" العراقي: دعوة الصدر لحوار علني خطوة بخفض سقف المطالب
تحالف "الفتح" العراقي: دعوة الصدر لحوار علني خطوة بخفض سقف المطالب
علق عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، على مقترح زعيم‎ ‎التيار الصدري،‎ ‎مقتدى الصدر، في ‏للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.‏ 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T06:32+0000
2022-08-21T06:32+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/70/1044407073_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_3bb50cccf1db194bf973cbc0eb9445a1.jpg
واعتبر الموسوي في تصريحات لقناة "السومرية" العراقية، أمس السبت، أن "دعوة الصدر لحوار علني هي خطوة بخفض سقف المطالب، مقارنة بالمواقف السابقة للتيار الصدري الرافضة لأي نوع من أنواع الحوار".وأوضح أن "الإطار التنسيقي" يرغب في إيجاد مخرج للانسداد السياسي، وأن مبدأه في الحوار هو لا غالب ولا مغلوب، بل تصحيح المسار الذي أوصل المرحلة إلى الانسداد".وأشار عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في حوار علني، مبينا أن "القوى السياسية لو علمت برغبة الصدر هذه لوافقت القوى كون وجود التيار في أي حوار مهم، وبدونه لن يكون منتجا".وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس السبت، أنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين".وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار مع الفرقاء السياسيين ولكن لم ير منهم تجاوبا ملموسا"، مضيفا: "تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وأنتظر ما بجعبة الفرقاء السياسيين من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".وشدد على ضرورة أن "لا يتوقع الجميع منا حوارا سريا جديدا"، قائلا: "لن أجالس الفاسدين".كما دعا زعيم التيار الصدري، الجميع في العراق إلى "انتظار الخطوات المقبلة إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.السيد الصدر قال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد تايمز" : "لن أجالس الفاسدين وتنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي".
https://sputnikarabic.ae/20220820/مقتدى-الصدر-يعلن-لأول-مرة-تقديم-مقترح-للأمم-المتحدة-لجلسة-حوار-علنية-مع-الفرقاءالسياسيين-1066660059.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104440/70/1044407073_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e12568d8fa6830265d0ed1abb7b34818.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

تحالف "الفتح" العراقي: دعوة الصدر لحوار علني خطوة بخفض سقف المطالب

06:32 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANIعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
© AFP 2022 / HAIDAR HAMDANI
تابعنا عبرTelegram
علق عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، على مقترح زعيم‎ ‎التيار الصدري،‎ ‎مقتدى الصدر، في ‏للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.‏
واعتبر الموسوي في تصريحات لقناة "السومرية" العراقية، أمس السبت، أن "دعوة الصدر لحوار علني هي خطوة بخفض سقف المطالب، مقارنة بالمواقف السابقة للتيار الصدري الرافضة لأي نوع من أنواع الحوار".
وأوضح أن "الإطار التنسيقي" يرغب في إيجاد مخرج للانسداد السياسي، وأن مبدأه في الحوار هو لا غالب ولا مغلوب، بل تصحيح المسار الذي أوصل المرحلة إلى الانسداد".
مقتدى الصدر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.08.2022
مقتدى الصدر يعلن لأول مرة تقديم مقترح للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين
أمس, 14:04 GMT

وأكد أنه "إذ كانت المناظرة التي يريدها مقتدى الصدر من أجل الحل فلا إشكال فيها"، مؤكدا أن "استهلاك المزيد من الوقت وإبقاء الأمور دون حلول لن يفيد البلد".

وأشار عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في حوار علني، مبينا أن "القوى السياسية لو علمت برغبة الصدر هذه لوافقت القوى كون وجود التيار في أي حوار مهم، وبدونه لن يكون منتجا".
وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس السبت، أنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين".
وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار مع الفرقاء السياسيين ولكن لم ير منهم تجاوبا ملموسا"، مضيفا: "تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وأنتظر ما بجعبة الفرقاء السياسيين من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".
وشدد على ضرورة أن "لا يتوقع الجميع منا حوارا سريا جديدا"، قائلا: "لن أجالس الفاسدين".
كما دعا زعيم التيار الصدري، الجميع في العراق إلى "انتظار الخطوات المقبلة إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".
ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.السيد الصدر قال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد تايمز" : "لن أجالس الفاسدين وتنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала