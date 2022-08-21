https://sputnikarabic.ae/20220821/تحالف-الفتح-العراقي-دعوة-الصدر-لحوار-علني-خطوة-بخفض-سقف-المطالب-1066678270.html

تحالف "الفتح" العراقي: دعوة الصدر لحوار علني خطوة بخفض سقف المطالب

تحالف "الفتح" العراقي: دعوة الصدر لحوار علني خطوة بخفض سقف المطالب

علق عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، على مقترح زعيم‎ ‎التيار الصدري،‎ ‎مقتدى الصدر، في ‏للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.‏ 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T06:32+0000

2022-08-21T06:32+0000

2022-08-21T06:32+0000

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واعتبر الموسوي في تصريحات لقناة "السومرية" العراقية، أمس السبت، أن "دعوة الصدر لحوار علني هي خطوة بخفض سقف المطالب، مقارنة بالمواقف السابقة للتيار الصدري الرافضة لأي نوع من أنواع الحوار".وأوضح أن "الإطار التنسيقي" يرغب في إيجاد مخرج للانسداد السياسي، وأن مبدأه في الحوار هو لا غالب ولا مغلوب، بل تصحيح المسار الذي أوصل المرحلة إلى الانسداد".وأشار عضو تحالف "الفتح" العراقي، حامد الموسوي، أن مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق، جينين هينيس بلاسخارت، لم تبلغ القوى السياسية رغبة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، في حوار علني، مبينا أن "القوى السياسية لو علمت برغبة الصدر هذه لوافقت القوى كون وجود التيار في أي حوار مهم، وبدونه لن يكون منتجا".وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس السبت، أنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين".وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إنه "قدم مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار مع الفرقاء السياسيين ولكن لم ير منهم تجاوبا ملموسا"، مضيفا: "تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وأنتظر ما بجعبة الفرقاء السياسيين من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".وشدد على ضرورة أن "لا يتوقع الجميع منا حوارا سريا جديدا"، قائلا: "لن أجالس الفاسدين".كما دعا زعيم التيار الصدري، الجميع في العراق إلى "انتظار الخطوات المقبلة إزاء سياسة التغافل عما آل إليه العراق وشعبه بسبب الفساد والتبعية".ويعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.السيد الصدر قال في تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعتها "بغداد تايمز" : "لن أجالس الفاسدين وتنازلت كثيراً من أجل الشعب والسلم الأهلي".

https://sputnikarabic.ae/20220820/مقتدى-الصدر-يعلن-لأول-مرة-تقديم-مقترح-للأمم-المتحدة-لجلسة-حوار-علنية-مع-الفرقاءالسياسيين-1066660059.html

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