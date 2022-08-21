تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون
© AFP 2022 / GLYN KIRKسون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي
© AFP 2022 / GLYN KIRK
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي.
وقال تشيلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، نؤكد أنه تم تحديد هذا المشجع العنصري، وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".
Following our statement this week on racist abuse at the Tottenham game last Sunday, Chelsea Football Club can confirm that it has identified and banned a season ticket holder indefinitely. pic.twitter.com/3r9utmLxvz— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 20, 2022
وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلى عرق المهاجم الكوري.
وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.
وقال تشيلسي في بيان الخميس الماضي، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".
In the last Chelsea match, Son Heung-min was racially discriminated against by a Chelsea supporter #thfc #Tottenham #racism #football #son #spurs #PremierLeague pic.twitter.com/Rnv5byXj7n— terii (@Endgoie) August 17, 2022
وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيضا تماما".
وتابع: "نؤكد دائما موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".
وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".
وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".