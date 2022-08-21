https://sputnikarabic.ae/20220821/تشيلسي-يقرر-منع-مشجع-من-حضور-مبارياته-لأجل-غير-مسمى-بسبب-العنصرية-ضد-سون-1066683257.html

تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون

تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T11:03+0000

2022-08-21T11:03+0000

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رياضة

نادي تشيلسي

أخبار الدوري الإنجليزي

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وقال تشيلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، نؤكد أنه تم تحديد هذا المشجع العنصري، وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.وقال تشيلسي في بيان الخميس الماضي، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيضا تماما".وتابع: "نؤكد دائما موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".

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رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي