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https://sputnikarabic.ae/20220821/تشيلسي-يقرر-منع-مشجع-من-حضور-مبارياته-لأجل-غير-مسمى-بسبب-العنصرية-ضد-سون-1066683257.html
تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون
تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون
أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:03+0000
2022-08-21T11:03+0000
رياضة
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
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وقال تشيلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، نؤكد أنه تم تحديد هذا المشجع العنصري، وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.وقال تشيلسي في بيان الخميس الماضي، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيضا تماما".وتابع: "نؤكد دائما موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".
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رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة, نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي

تشيلسي يقرر منع مشجع من حضور مبارياته لأجل غير مسمى بسبب العنصرية ضد سون

11:03 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRKسون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي
سون هيونغ مين لاعب توتنهام الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / GLYN KIRK
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي منع مشجع يحمل تذكرة موسمية من حضور مباريات الفريق، لأجل غير مسمى، بسبب قيامه بالإساءة العنصرية للمهاجم الكوري الجنوبي سون هيونغ مين لاعب توتنهام، خلال مباراة الفريقين الأخيرة في الدوري الإنجليزي.
وقال تشيلسي في بيان: "بعد بياننا هذا الأسبوع بشأن الإساءات العنصرية في مباراة توتنهام يوم الأحد الماضي، نؤكد أنه تم تحديد هذا المشجع العنصري، وحظر عليه حمل التذكرة الموسمية إلى أجل غير مسمى".

وكان سون يستعد لتنفيذ ركلة ركنية خلال الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2 يوم الأحد الماضي، وقام أحد المشجعين بتضييق عينيه في إشارة إلى عرق المهاجم الكوري.

وتوعد تشيلسي المشجع الذي قام بذلك بعقوبة قاسية، في حالة ثبوت التهمة عليه.
وقال تشيلسي في بيان الخميس الماضي، إنه "إذا تم تحديد هويته، فهذا الشخص سوف يواجه التصرف الأشد من النادي".
وأضاف أنه يجد أن أي شكل من أشكال السلوك التمييزي "بغيضا تماما".
وتابع: "نؤكد دائما موقفنا المتمثل في عدم التسامح مطلقا مع السلوك العنصري".
وواصل البيان: "مع ذلك لا يزال هناك حمقى، مثل هؤلاء، يربطون أنفسهم بهذا النادي بصفتهم مشجعين، الأمر الذي يزعج تشيلسي كمدربين ولاعبين وموظفين فضلا عن مشجعينا الحقيقيين".
وأتم البيان: "نحن نحقق في هذا الحادث، وإذا تم إثبات التهمة، فسيواجه هذا الشخص أقوى إجراء تأديبي من النادي".
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