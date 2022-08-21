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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220821/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1066677995.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T05:28+0000
2022-08-21T05:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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العالم, новый онлайн для белой редактуры
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المروحية الهجومية كا-52 (التمساح) في مطار ميداني في منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:28 GMT 21.08.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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06:10 GMT 21.08.2022
القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة
أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة.
وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".
وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".
كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.
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