تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

القوات الأوكرانية تقصف مناطق في دونيتسك بالمدفعية الثقيلة

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية، صباح اليوم الأحد، عن قيام المدفعية الأوكرانية باستهداف مناطق مأهولة بأسلحة وعيارات ثقيلة.

وذكر المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للتحكم والتنسيق لوقف إطلاق النار في بيانه أن "القوات العسكرية الأوكرانية أطلقت سلسلة من قذائف المدفعية باتجاه مدن في جمهورية دونيتسك".

وأضاف البيان أن القذائف ثقيلة من عيار 122 ملم وغربية الصنع، وقد استهدفت مناطق نوفغورودسكوي، وأخرى من عيار 155 وسقطت في منطقة غورلفكا".

كما أطلقت المدفعية الأوكرانية خمس قذائف على منطقة زايتسيفو دون وقوع إصابات في الأرواح، مع خسائر مادية فقط.