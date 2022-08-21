https://sputnikarabic.ae/20220821/حرب-جديدة-على-أبواب-طرابلس-هل-يحسم-باشاغا-دخول-العاصمة-بالقوة-1066695423.html

حرب جديدة على أبواب طرابلس... هل يحسم باشاغا "دخول العاصمة" بالقوة؟

حرب جديدة على أبواب طرابلس... هل يحسم باشاغا "دخول العاصمة" بالقوة؟

قالت مصادر ليبية مطلعة، إن العاصمة طرابلس باتت على أعتاب مواجهات محتملة بين قوات فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف، وأخرى تابعة للدبيبة رئيس حكومة الوحدة... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T16:38+0000

2022-08-21T16:38+0000

2022-08-21T16:38+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

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وبحسب المصادر فإن عمليات التحشيد في العاصمة زادت وتيرتها خلال الأيام الأخيرة بصورة ملحوظة، خاصة بعد تصريحات باشاغا التي لوح فيها بدخول العاصمة بالقوة.وتنقسم الكتائب العسكرية في الغرب الليبي بين تأييد فتحي باشاغا والدبيبة، فيما تقف بعض القوات في موقف الحياد من المواجهات المحتملة.ويرى الخبراء أن باشاغا لم يعد أمامه سوى الخيار العسكري، إن أراد دخول العاصمة، خاصة أن الدبيبة لن يرضخ لأي محاولات سلمية، في ظل وقوف بعض السفراء خلفه للإبقاء عليه، وفي مقدمتهم السفارة البريطانية.وحذرت مصادر برلمانية من تحركات السفيرة البريطانية في طرابلس، وأنها تقوم بأدوار خارج أدوارها الدبلوماسية، بما يشكل خطورة على الأمن القومي الليبي.اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، "حكومة الوحدة الوطنية المنتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، بعرقلة إجراء الانتخابات"، مؤكدا شرعية حكومته التي تحصلت على ثقة مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.وقال باشاغا، في كلمة له خلال لقاء مع عدد من حكماء وأعيان المنطقة الغربية بمدينة مصراتة، إن "7 ملايين ينتظرون دخول حكومته إلى طرابلس لاستلام مقراتها ومن بينهم أهالي العاصمة"، مضيفا أن "من يدعم حكومة الدبيبة أقلية تدافع عن مصالحها الشخصية".وجدد تأكيده على رغبته في "دخول العاصمة بشكل سلمي من أجل عدم إراقة الدماء"، مشيرا إلى أنه "مستعد لاستخدام قوة السلاح إذا ما لجأت القوات المساندة للدبيبة إلى ذلك"، حسب قناة "ليبيا 24".قال محمد الأسمر المحلل السياسي الليبي، إن فتحي باشاغا يسعى لدخول العاصمة بكل الطرق الممكنة في الوقت الراهن.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التصريحات الأخيرة لباشاغا تهدف لإعادة التوازنات مرة أخرى بينه وبين الدبيبة.وأشار إلى أن باشاغا لوح باستخدام القوة لدخول العاصمة، لكن ميزانها يرجح لصالح الدبيبة، فيما يتعلق بمصادر التمويل والتحرك، خاصة أن باشاغا لا يملك هذه المصادر.بشأن خريطة القوات العسكرية ومساندتها للطرفين، أوضح الأسمر، أن القوى المساندة تشكلت ملامحها في الفترة الأخيرة، خاصة بعد أن تمكن باشاغا من تحييد بعض القوات المتمركزة في مصراته وخاصة اللواء 166 التي يقودها محمد الحصان، وقوة مكافحة الإرهاب وعلى رأسها مختار الجحاوي، وأنها خطوة تحسب لباشاغا، حسب رأي الأسمر.ولفت إلى أن باشاغا يتمركز في جنوب غرب طرابلس بضواحي جنزور، والطريق الاسترايتجي الذي يمكن استخدامه لقطع الإمدادات عن القوات الموالية للدبيبة في الزاوية والتي انقسمت إلى جبهتين أيضا.وبحسب الأسمر فإن القوة التي تساند الدبيبة هي قوة دعم الاستقرار وقوات "الدروع" التي تتبع التنظيمات المتشددة في ليبيا.ويرى أن "الدروع" الأكثر تنظيما في طرابلس، خاصة بعد أن سيطرت على الأماكن الهامة في طرابلس، وأنها ذات ولاء مطلق للدبيبة حال الاشتباك مع باشاغا، خاصة بعد أن تحصلت على تمويل بـ 30 مليون دينار مؤخرا.وفي وقت سابق، هدّد أسامة الجويلي باستخدام القوّة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلمّ السلطة.من ناحيته قال عز الدين عقيل المحلل السياسي الليبي، إن الأطراف الداخلية ترتبط بأطراف داخلية تنفذ أجندتها.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن التوازي الحكومي الثاني في ليبيا صنعته واشنطن ولندن لمنع قيام أي حل ليبي في البلاد، بعد عجزهما عن إيجاد حل بديل، أو تاريخ بديل للانتخابات التي قاموا بإلغائها بسبب خلافهما مع موسكو حول مشاركة سيف، حسب رأيه.ويرى أن واشنطن ولندن دفعا بتركيا لحماية التوازي الحكومي في ليبيا إلى حين عودتهما للملف، خاصة في ظل انشغالهما بملف أوكرانيا في الوقت الراهن.وشدد على أن التحركات الأمريكية والبريطانية في الملف الليبي، تخضع للمصلحة الخاصة بهم وليست مصلحة الليبيين، سواء كانت بحرب بين ميليشيات الحكومتين، أو إبقاء الوضع معلقا لحين إيجادهما للوقت المناسب لتقديم الحل الذي يروق لهما.فيما قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، إن الدبيبة ليس قائد ثورة أو ليفرط الناس في حياتهم من أجله.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الصدفة جاءت به للحكم، وأن من يقفون خلفه طمعاً في مزيد من المال، وأن الجميع يتخلى عنه حال حدوث أي اشتباكات.ويرى أنه على الجبهة الأخرى فإن أسامة جويلي وسالم جحا وفتحي باشاغا قيادات عسكرية قدّمت الكثير، ولديها احترامها على المستوى العسكري.ولفت إلى أن بعض السفراء في ليبيا هدفهم حصول فوصى عسكرية أو تمكين دبيبة، وعلى رأسها "السفارة الإنجليزية" التي تلعب الدور المباشر لإضفاء الشرعية لحكومة دبيبة.وأشار إلى أن باشاغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة، وأن جميع المحاولات السلمية للدخول لم تعد مجدية، خاصة في ظل تمويل دبيبة لقوّات الدستور ولواء ليبيا الذي قام بتشكيله بميزانية تتعدى 200 مليون دينار.وكان الدبيبة، قال الاثنين الماضي، إنه "ليس أمامنا سوى الانتخابات حلا جذريا وواقعيا"، مشددا على أن "هذا حلم كل الليبيين الذي أصبح ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".وأضاف الدبيبة، خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العادي الحادي عشر لسنة 2022، أن "ما وصفها بـ"مؤامرة التمديد" تتهاوى"، مؤكدا أن "صوت الشعب ورغبته في الانتخابات ستنتصر".وشدد على أن "طريق السلطة يأتي عبر صناديق الاقتراع وليس عبر أشلاء الأبرياء وبرك الدماء"، مشيرا إلى أن "ما يهم الليبيين ليس من يجلس على الكرسي، بل من يقدم الخدمات ويعالج الأوضاع ويجد الحلول للأزمات التي يعيشها الليبيون".وتعيش ليبيا حالة تشرذم منذ العام 2011، حيث قصف "الناتو" قوات الجيش الليبي ودمر المطارات والقواعد، وساهم في تسريب آلاف القطع من السلاح إلى التيارات المتطرفة والعصابات، التي تسببت في إبقاء المشهد الليبي على حالة الانقسام حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20220820/باشاغا-يتهم-الدبيبة-مجددا-بعرقلة-إجراء-الانتخابات-في-ليبيا-الملايين-ينتظرونني-في-طرابلس-1066663009.html

https://sputnikarabic.ae/20220817/المتحدث-باسم-حكومة-باشاغا-الليبية-نسعى-لاستلام-مقار-الحكومة-في-طرابلس-وهذا-أمر-لا-تنازل-عنه-1066537708.html

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