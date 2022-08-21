https://sputnikarabic.ae/20220821/خبير-اقتصادي-يحذر-القادم-من-الأيام-على-اللبنانيين-سيكون-كارثيا--1066688691.html

خبير اقتصادي يحذر: القادم من الأيام على اللبنانيين سيكون "كارثيا"

خبير اقتصادي يحذر: القادم من الأيام على اللبنانيين سيكون "كارثيا"

حذر الخبير الاقتصادي، محمد موسى، من أن القادم من الأيام على اللبنانيين سيكون كارثياً، مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانعكاسات الدولار الجمركي. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T14:09+0000

2022-08-21T14:09+0000

2022-08-21T14:09+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وقال موسى لـ"سبوتنيك"، إن "أسعار الدولار في لبنان عرضة منذ فترة لتغيرات جمة منذ توقف المصارف عن دفع الأموال للمودعين، إضافة إلى تعقد مسألة الاقتصاد اللبناني وإحجام مصرف لبنان عن التدخل، بفعل نقص العملات الأجنبية، والاحتياط الإلزامي الذي بدأ يشارف على النفاذ، وبالتالي أصبح مصرف لبنان ضعيفاً تجاه السوق ولا يستطيع التدخل، وحاجة السوق للدولار أكبر من حاجة المعروض".وأشار إلى أنه "في معادلة العرض والطلب في الاقتصاد، الطلب على الدولار يزداد يومياً، بفعل بدء المغتربين بمغادرة لبنان وستزداد الأزمة إذا ما أضفنا عليها مسألة الكتلة النقدية التي بالأساس باتت متضخمة، بحدود 46 ترليون بعد أن كانت 6 أو 7 ترليونات عام 2019، إضافة إلى عامل أساسي وهو الحاجة للنفط والغذاء والدواء وكلها تحتاج إلى دولار ولا تتواءم مع ما يدخل إلى الخزينة من دولارات".كما أوضح أن "الفاتورة أولاً وأخيراً سيدفعها اللبناني من لحمه الحي، المواطن لا يحتمل أن يقع عليه أي ضريبة، والموازنة التي كانت قيد الإقرار فيها حوالي 26 ألف مليار كان آنذاك على تقدير سعر الصرف الذي كان في الموازنة، وحتى الساعة لا نعلم كيف سيتوحد سعر الصرف الذي هو بالمناسبة أيضاً أحد مطالب صندوق النقد الدولي".وشدد موسى على أن "اللبناني قادم على شهر سبتمبر/أيلول وكلنا نعلم أن هذا شهر المونة والمدارس والمازوت، فمن أين يأتي اللبناني بكل هذه المصاريف في ظل الرواتب المتآكلة، وبالتالي المسألة أن القادم من الأيام سيكون كارثياً مع الضرائب والدولار الجمركي وانعكاساته مهما لطفوا العبارات".هذا وعاود سعر صرف الدولار في السوق السوداء تحليقه مقابل الليرة اللبنانية ليلامس الـ34 ألف ليرة لبنانية، على وقع الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

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