https://sputnikarabic.ae/20220821/دب-أمريكي-يعلق-في-أنبوب-للصرف-للصحي-هربا-من-حرارة-الطقس-فيديو-1066692876.html
دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو
دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو
علق دب أمريكي بأنبوب ضيق لمياه الصرف الصحي حيث حاول أن يختبئ فيه هربا من حرارة الطقش المرتفعة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:40+0000
2022-08-21T15:40+0000
2022-08-21T15:40+0000
نادي الفيديو
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ويظهر الفيديو دبا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدت عليه علامات الإرهاق والتأثر بحرارة الطقس، ولم يجد مخبأ من هذه الحرارة إلا فوهة أنبوب مياه الصرف.دخل الدب في الأنبوب على الرغم من ضيق الأنبوب مقارنة بحجمه، ما جعله يعلق داخل الأنبوب، ولم يعد بإمكانه الحركة بحرية.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو
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علق دب أمريكي بأنبوب ضيق لمياه الصرف الصحي حيث حاول أن يختبئ فيه هربا من حرارة الطقش المرتفعة.
ويظهر الفيديو دبا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدت عليه علامات الإرهاق والتأثر بحرارة الطقس، ولم يجد مخبأ من هذه الحرارة إلا فوهة أنبوب مياه الصرف.
دخل الدب في الأنبوب على الرغم من ضيق الأنبوب مقارنة بحجمه، ما جعله يعلق داخل الأنبوب، ولم يعد بإمكانه الحركة بحرية.