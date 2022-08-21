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https://sputnikarabic.ae/20220821/دب-أمريكي-يعلق-في-أنبوب-للصرف-للصحي-هربا-من-حرارة-الطقس-فيديو-1066692876.html
دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو
دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو
علق دب أمريكي بأنبوب ضيق لمياه الصرف الصحي حيث حاول أن يختبئ فيه هربا من حرارة الطقش المرتفعة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:40+0000
2022-08-21T15:40+0000
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ويظهر الفيديو دبا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدت عليه علامات الإرهاق والتأثر بحرارة الطقس، ولم يجد مخبأ من هذه الحرارة إلا فوهة أنبوب مياه الصرف.دخل الدب في الأنبوب على الرغم من ضيق الأنبوب مقارنة بحجمه، ما جعله يعلق داخل الأنبوب، ولم يعد بإمكانه الحركة بحرية.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

دب أمريكي يعلق في أنبوب للصرف للصحي هربا من حرارة الطقس... فيديو

15:40 GMT 21.08.2022
© Photo / Pixabayدب
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Photo / Pixabay
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علق دب أمريكي بأنبوب ضيق لمياه الصرف الصحي حيث حاول أن يختبئ فيه هربا من حرارة الطقش المرتفعة.
ويظهر الفيديو دبا في ولاية كاليفورنيا الأمريكية بدت عليه علامات الإرهاق والتأثر بحرارة الطقس، ولم يجد مخبأ من هذه الحرارة إلا فوهة أنبوب مياه الصرف.
دخل الدب في الأنبوب على الرغم من ضيق الأنبوب مقارنة بحجمه، ما جعله يعلق داخل الأنبوب، ولم يعد بإمكانه الحركة بحرية.
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