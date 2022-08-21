https://sputnikarabic.ae/20220821/رئيس-الأركان-الكويتي-يلتقي-قائد-القوات-البرية-الأمريكية-1066702302.html
رئيس الأركان الكويتي يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية
رئيس الأركان الكويتي يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية
التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، بقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:07+0000
2022-08-21T21:07+0000
2022-08-21T21:07+0000
الكويت
العالم العربي
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وقالت وكالة أنباء الكويت "كونا" إن القائدين بحثا عددا من الموضوعات العسكرية المشتركة، حيث نلقش الفريق الصالح خلال استقباله الفريق فرانك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.وأشاد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز الحربي ومساعد آمر القوة البرية الكويتية العميد الركن عبدالله الجبعة وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين.وفي وقت سابق، قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الأوضاع في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، مؤكدا على أهمية التصدي "للهجمات الإرهابية" في السعودية والإمارات.وخلال كلمة ألقاها في قمة جدة في السعودية في يوليو/ تموز الماضي، شدد ولي عهد الكويت على أنه "يجب التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية"، داعيا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لجعل المنطقة آمنة.
الكويت
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الكويت, العالم العربي
رئيس الأركان الكويتي يلتقي قائد القوات البرية الأمريكية
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التقى رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن خالد صالح الصباح، بقائد القوات البرية في القيادة المركزية الأمريكية الفريق باتريك فرانك.
وقالت وكالة أنباء الكويت
"كونا" إن القائدين بحثا عددا من الموضوعات العسكرية المشتركة، حيث نلقش الفريق الصالح خلال استقباله الفريق فرانك والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للبلاد أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأشاد الصباح بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما حضر اللقاء مدير الخطط المشتركة العميد الركن فواز الحربي ومساعد آمر القوة البرية الكويتية العميد الركن عبدالله الجبعة وعدد من كبار الضباط القادة من الجانبين.
وفي وقت سابق، قال ولي عهد الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح إن الأوضاع في المنطقة تتطلب المزيد من التنسيق والتشاور، مؤكدا على أهمية التصدي "للهجمات الإرهابية" في السعودية والإمارات.
وخلال كلمة ألقاها في قمة جدة في السعودية في يوليو/ تموز الماضي، شدد ولي عهد الكويت على أنه "يجب التصدي للهجمات الإرهابية ضد المناطق المدنية والمرافق الحيوية في السعودية والإمارات والحد من تهديد أمن الملاحة والممرات البحرية"، داعيا إيران إلى "التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" لجعل المنطقة آمنة.