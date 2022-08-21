https://sputnikarabic.ae/20220821/رئيس-الكنيست-الإسرائيلي-يتجول-على-الحدود-مع-لبنان-ويوجه-رسالة-لـ-حزب-الله-1066692014.html
رئيس الكنيست الإسرائيلي يتجول على الحدود مع لبنان ويوجه رسالة لـ "حزب الله"
رئيس الكنيست الإسرائيلي يتجول على الحدود مع لبنان ويوجه رسالة لـ "حزب الله"
أجرى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، اليوم الأحد، جولة على الحدود مع لبنان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:15+0000
2022-08-21T15:15+0000
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أخبار حزب الله
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القدس - سبوتنيك. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "ليفي أجرى جولة أمنية على الحدود اللبنانية، وتلقى لمحة عامة من ضباط في القيادة الشمالية عن الجدل الدائر حول الحدود البحرية الاقتصادية".وأضافت القناة أن "ليفي دخل إلى نفق لحزب الله اكتشف سابقا في منطقة (موشاف زرعيت)".وأثناء وجوده داخل النفق، قال ليفي إنه "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها علينا".وتابع ليفي: "الجيش مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدا".وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا، أوائل الشهر الماضي، الحكومة اللبنانية إلى أن تضغط من أجل وقف ما أسماها "اعتداءات حزب الله على منصات الغاز الإسرائيلية".ونقل أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن لابيد، في تصريحات صحفية، قوله "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220702/موقع-عبري-غواصون-من-حزب-الله-عبروا-حدود-إسرائيل-لمهمة-عسكرية-خاصة-1064524878.html
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إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله
إسرائيل, لبنان, أخبار حزب الله
رئيس الكنيست الإسرائيلي يتجول على الحدود مع لبنان ويوجه رسالة لـ "حزب الله"
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أجرى رئيس الكنيست الإسرائيلي، ميكي ليفي، اليوم الأحد، جولة على الحدود مع لبنان، للاطلاع على الأوضاع الأمنية على الحدود الشمالية لإسرائيل.
القدس - سبوتنيك
. وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن "ليفي أجرى جولة أمنية على الحدود اللبنانية، وتلقى لمحة عامة من ضباط في القيادة الشمالية عن الجدل الدائر حول الحدود البحرية الاقتصادية".
وأضافت القناة أن "ليفي دخل إلى نفق لحزب الله اكتشف سابقا في منطقة (موشاف زرعيت)".
وأثناء وجوده داخل النفق، قال ليفي إنه "يجب ألا نصمت في مواجهة التحديات التي يحاول (حزب الله) أن يفرضها علينا".
وأضاف: "اتفاقية الحدود البحرية من مصلحة الطرفين والتوصل إليها يأتي من خلال المفاوضات وليس التهديدات العقيمة والعبثية، التي لن تردع إسرائيل عن ممارسة سيادتها".
وتابع ليفي: "الجيش مستعد للسيناريوهات المختلفة ويتفهم التحدي جيدا".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد قد دعا، أوائل الشهر الماضي، الحكومة اللبنانية إلى أن تضغط من أجل وقف ما أسماها "اعتداءات حزب الله على منصات الغاز الإسرائيلية".
ونقل أوفير غندلمان الناطق باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي عن لابيد، في تصريحات صحفية، قوله "على الحكومة اللبنانية أن تكبح جماح حزب الله
إزاء هذه الاعتداءات وإلا فنحن سنضطر للقيام بذلك".