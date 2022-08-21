https://sputnikarabic.ae/20220821/رئيس-الوزراء-اللبناني-يتخذ-إجراءات-قانونية-ضد-مجهولين-معروفين-لإطلاقهم-أكاذيب-1066685478.html
رئيس الوزراء اللبناني يتخذ إجراءات قانونية ضد "مجهولين معروفين" لإطلاقهم أكاذيب
رئيس الوزراء اللبناني يتخذ إجراءات قانونية ضد "مجهولين معروفين" لإطلاقهم أكاذيب
أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته". 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T11:56+0000
2022-08-21T11:56+0000
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وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".وأكد نجيب ميقاتي في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أصدر في شهر يونيو/ حزيران بيانا للرد على تسريب خطاب قديم موجه إلى القضاء اللبناني.وأشار البيان إلى أنه "يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه".وتابع البيان موضحا أن "المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف".ويعيش لبنان أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي اللبناني، ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
رئيس الوزراء اللبناني يتخذ إجراءات قانونية ضد "مجهولين معروفين" لإطلاقهم أكاذيب
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أعلن مكتب رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الأحد، اتخاذه إجراءات قانونية "ضد أشخاص شنوا حملة مبرمجة تستهدفه وعائلته".
وأشار ميقاتي في بيان رسمي إلى أن "هؤلاء الأشخاص "مجهولون معروفون"، وأطلقوا شائعات وأكاذيب على خلفية الدولار الجمركي وتشكيل الحكومة الجديدة".
وأكد نجيب ميقاتي في البيان "أنه وعائلته كلفوا مكتبا للمحاماة لاتخاذ الإجرءات القانونية اللازمة ضد المحرضين والضالعين في هذه الحملة".
وكان رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، أصدر في شهر يونيو/ حزيران بيانا للرد على تسريب خطاب قديم
موجه إلى القضاء اللبناني.
وأشار البيان إلى أنه "يتم التداول بمراسلة قديمة موجهة من القضاء في إمارة موناكو إلى القضاء اللبناني عبر السفارة اللبنانية في باريس بطلب معونة قضائية وردت فيه أسماء نجيب ميقاتي ونجله ماهر وشقيقه طه".
وتابع البيان موضحا أن "المراسلة المذكورة جاءت ردا على كتاب وجهته القاضية غادة عون، في المرحلة التي كان يجري فيها التحقيق في موضوع القروض التجاربة التي حصل عليها أفراد من عائلة ميقاتي، وقد جرى إبلاغ القضاء في موناكو بالجواب المطلوب وطوي الملف".
ويعيش لبنان أزمة سياسية ألقت بظلالها على الواقع الاقتصادي اللبناني، ابتداء مما وصفه مراقبون بالانهيار التاريخي لليرة اللبنانية مقابل الدولار، وليس انتهاء بأزمة الدعم التي أثرت على أساسيات في حياة اللبنانيين كالدواء والوقود.