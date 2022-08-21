https://sputnikarabic.ae/20220821/رصد-أول-حالة-إصابة-بفيروس-جدري-القردة-في-كوبا-لدى-سائح-إيطالي-1066678603.html

رصد أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" في كوبا لدى سائح إيطالي

رصد أول حالة إصابة بفيروس "جدري القردة" في كوبا لدى سائح إيطالي

أعلنت وزارة الصحة الكوبية عن أول حالة إصابة بمرض "جدري القردة" لسائح إيطالي في حالة ‏‏"حرجة".‏ 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T07:26+0000

2022-08-21T07:26+0000

2022-08-21T07:26+0000

جدري القردة

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وقالت وزارة الصحة الكوبية، أمس السبت، في مذكرة بثها التلفزيون الوطني الإخباري، إن المريض الذي وصل إلى كوبا، يوم الاثنين الماضي، ونقل إلى المستشفى بعد 3 أيام "في حالة حرجة وحياته في خطر"، وفقا لوكالة "فرانس برس".وتابعت الوزارة أنه "بعد شعور السائح بتوعك يوم الأربعاء، ساءت صحته، ومع حلول يوم الخميس تم نقله إلى المستشفى "لتلقي علاج مكثف، إذ وصل إلى سكتة قلبية تعافى منها".وقالت وزارة الصحة في كوبا إن السائح أقام في منزل مستأجر، و"زار عدة أماكن في الأقاليم الغربية للبلاد".يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة الفلبينية، يوم الجمعة الماضي، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس "جدري القردة" في البلاد، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 3.وفي جميع أنحاء العالم، تم تأكيد أكثر من 31 ألف حالة إصابة بـ"جدري القردة" منذ بداية العام الحالي 2022، ووفاة 12 شخصا، وفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، التي صنّفت التفشي على أنه "حالة طوارئ صحية عالمية".

https://sputnikarabic.ae/20220816/الصحة-العالمية-تطلب-من-الجمهور-المساعدة-في-اختيار-تسمية-لـجدري-القردة-1066475556.html

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جدري القردة