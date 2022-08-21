https://sputnikarabic.ae/20220821/روسيا-أكثر-من-14-مليون-شخص-يزورون-آرميا-2022-في-6-أيام-1066679936.html
روسيا.. أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا "آرميا 2022" في 6 أيام
روسيا.. أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا "آرميا 2022" في 6 أيام
قال رئيس الإدارة الرئيسية للتنمية المبتكرة في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر أوسادشوك، اليوم السبت، إن أكثر من 1.4 مليون شخص حضروا منتدى "آرميا 2022" في الأيام... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:48+0000
2022-08-21T08:48+0000
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روسيا
آرميا 2022
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وقال أوسادشوك: "بنهاية اليوم السادس للمنتدى العسكري الفني الدولي للجيش "آرميا 2022"، وبحسب دائرة التسجيل، تجاوز إجمالي الحضور مليون وأربعمائة ألف شخص، بزيادة 23.5% عن العام الماضي".وأشار أوسادشوك إلى تنظيم 340 حدثا في إطار المنتدى، وهو ما يزيد مرة ونصف على العام الماضي، بالإضافة إلى عقد 52 مؤتمرا، و32 اجتماعا مشتركا بين الإدارات، و69 جلسة إحاطة، بمشاركة ما يقرب من 22 ألف شخص".وشهد افتتاح المعرض فعاليات متنوعة حيث قامت فرق عسكرية تمثل الدول المشاركة حاملة أعلام بلادها بتنفيذ عرض عسكري، بالتزامن مع عزف الفرق الموسيقية الروسية.ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021) خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.
https://sputnikarabic.ae/20220816/روسيا-توقع-عقودا-عسكرية-بأكثر-83-مليار-دولار-خلال-منتدى-آرميا---2022-1066479524.html
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روسيا, آرميا 2022
روسيا.. أكثر من 1.4 مليون شخص زاروا "آرميا 2022" في 6 أيام
08:48 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 08:49 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
قال رئيس الإدارة الرئيسية للتنمية المبتكرة في وزارة الدفاع الروسية، ألكسندر أوسادشوك، اليوم السبت، إن أكثر من 1.4 مليون شخص حضروا منتدى "آرميا 2022" في الأيام الستة الأولى من افتتاحه.
وقال أوسادشوك: "بنهاية اليوم السادس للمنتدى العسكري الفني الدولي للجيش "آرميا 2022"،
وبحسب دائرة التسجيل، تجاوز إجمالي الحضور مليون وأربعمائة ألف شخص، بزيادة 23.5% عن العام الماضي".
وأشار أوسادشوك إلى تنظيم 340 حدثا في إطار المنتدى، وهو ما يزيد مرة ونصف على العام الماضي، بالإضافة إلى عقد 52 مؤتمرا، و32 اجتماعا مشتركا بين الإدارات، و69 جلسة إحاطة، بمشاركة ما يقرب من 22 ألف شخص".
وشهد افتتاح المعرض فعاليات متنوعة حيث قامت فرق عسكرية تمثل الدول المشاركة حاملة أعلام بلادها بتنفيذ عرض عسكري، بالتزامن مع عزف الفرق الموسيقية الروسية.
ويعقد منتدى "آرميا 2022" – (الجيش-2021)
خلال الفترة ما بين 15–21 أغسطس/ آب الجاري بضواحي العاصمة الروسية موسكو، وسط مشاركة دولية.