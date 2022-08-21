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https://sputnikarabic.ae/20220821/سلاسل-الإمدادات-في-خطر-إضراب-عمال-أكبر-ميناء-للحاويات-في-بريطانيا-عن-العمل-1066686578.html
سلاسل الإمدادات في خطر... إضراب عمال أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا عن العمل
سلاسل الإمدادات في خطر... إضراب عمال أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا عن العمل
في أحدث حلقة من الإضرابات في بريطانيا، يبدأ أكثر من 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات في البلاد، اليوم الأحد، إضرابا لمدة 8 أيام، حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T12:52+0000
2022-08-21T12:52+0000
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ويبدأ موظفو ميناء فيلكستو على الساحل الشرقي لإنجلترا إضرابهم وسط نزاع حول الأجور، حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.ونقلت "رويترز"، عن بوبي مورتون المسؤول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانئ في نقابة "يونايت"، قوله، إن "الإضراب سيتسبب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد". وأضاف أن "الشركة هي من تسببت في هذا الخلاف، لأنها رفضت تقديم عرض عادل للعمال".وبدورها، قالت شركة "هاتشيسون" المشغلة لميناء فيلكستو، إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور 7% ومبلغ إجمالي قدره 500 جنيه إسترليني (604 دولارات) كان عادلا.وأشارت إلى أن نقابة عمال الميناء، التي تمثل حوالي 500 موظف في الأعمال الإشرافية والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاق.لكن نقابة "يونايت"، التي تمثل بشكل أساس عمال الرصيف، رفضت العرض مبررة ذلك بأنه أقل كثيرا من معدل التضخم الحالي.وكانت هيئة النقل في العاصمة البريطانية قد أعلنت، الجمعة الماضية، تعطل معظم خطوط مترو الأنفاق في لندن، نتيجة لإضراب أعضاء اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والملاحة والنقل، بسبب الأجور وظروف العمل، وذلك بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد.وتخطط المزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بريطانيا-تشهد-أسوأ-موجة-من-الإضرابات-العمالية-منذ-الثمانينيات-بسبب-ضعف-الأجور-1066589328.html
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سلاسل الإمدادات في خطر... إضراب عمال أكبر ميناء للحاويات في بريطانيا عن العمل

12:52 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIBالأمير وليام يزور ميناء جبل علي
الأمير وليام يزور ميناء جبل علي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / KARIM SAHIB
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في أحدث حلقة من الإضرابات في بريطانيا، يبدأ أكثر من 1900 عامل في أكبر ميناء للحاويات في البلاد، اليوم الأحد، إضرابا لمدة 8 أيام، حذرت نقاباتهم وشركات الشحن من أنه قد يؤثر بشكل خطير على التجارة وسلاسل الإمدادات.
ويبدأ موظفو ميناء فيلكستو على الساحل الشرقي لإنجلترا إضرابهم وسط نزاع حول الأجور، حيث تطالب النقابات بأجور أعلى لأعضائها الذين يواجهون أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.
ونقلت "رويترز"، عن بوبي مورتون المسؤول المحلي عن العاملين في أرصفة الموانئ في نقابة "يونايت"، قوله، إن "الإضراب سيتسبب في اضطراب كبير في كل سلاسل التوريد".
وأضاف أن "الشركة هي من تسببت في هذا الخلاف، لأنها رفضت تقديم عرض عادل للعمال".
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بريطانيا تشهد أسوأ موجة من الإضرابات العمالية منذ الثمانينيات بسبب ضعف الأجور
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وبدورها، قالت شركة "هاتشيسون" المشغلة لميناء فيلكستو، إنها تعتقد أن عرضها بزيادة الأجور 7% ومبلغ إجمالي قدره 500 جنيه إسترليني (604 دولارات) كان عادلا.
وأشارت إلى أن نقابة عمال الميناء، التي تمثل حوالي 500 موظف في الأعمال الإشرافية والهندسية والكتابية، قبلت الاتفاق.
لكن نقابة "يونايت"، التي تمثل بشكل أساس عمال الرصيف، رفضت العرض مبررة ذلك بأنه أقل كثيرا من معدل التضخم الحالي.
وكانت هيئة النقل في العاصمة البريطانية قد أعلنت، الجمعة الماضية، تعطل معظم خطوط مترو الأنفاق في لندن، نتيجة لإضراب أعضاء اتحاد نقابات عمال سكك الحديد والملاحة والنقل، بسبب الأجور وظروف العمل، وذلك بعد يوم من إضراب موظفي السكك الحديد في جميع أنحاء البلاد.
وتخطط المزيد من نقابات القطاعين العام والخاص لإضرابات في الوقت الذي تواجه فيه بريطانيا أسوأ أزمة تكلفة معيشية منذ عقود.
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