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Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا
https://sputnikarabic.ae/20220821/سلطات-ميليتوبول-تعتقل-عميلا-أوكرانيا-بتهمة-التجهيز-لأعمال-تخريبية----1066678738.html
سلطات ميليتوبول تعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة التجهيز لأعمال تخريبية
سلطات ميليتوبول تعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة التجهيز لأعمال تخريبية
أعلنت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول، صباح اليوم الأحد، اعتقال ضابط تابع للمخابرات الأوكرانية حاول القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T07:24+0000
2022-08-21T07:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدرت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول بيانا، جاء فيه: "في ميليتوبول اعتقلت السلطات أحد المشتبه بهم بتهمة التخريب، حيث تبين أنه عميل برتبة ضابط سابق في المخابرات الأوكرانية".وأضاف البيان: "كان العميل يراقب تحركات الجيش الروسي في المنطقة وعثر في منزله على أسلحة ومكونات لتصنيع المتفجرات وأدلة استخدام أسلحة عسكرية".يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
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العالم
العالم

سلطات ميليتوبول تعتقل عميلا أوكرانيا بتهمة التجهيز لأعمال تخريبية

07:24 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev / الذهاب إلى بنك الصورالحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أعلنت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول، صباح اليوم الأحد، اعتقال ضابط تابع للمخابرات الأوكرانية حاول القيام بأعمال تخريبية وإرهابية في المنطقة.
وأصدرت الإدارة العسكرية المدنية في مدينة ميليتوبول بيانا، جاء فيه: "في ميليتوبول اعتقلت السلطات أحد المشتبه بهم بتهمة التخريب، حيث تبين أنه عميل برتبة ضابط سابق في المخابرات الأوكرانية".
وأضاف البيان: "كان العميل يراقب تحركات الجيش الروسي في المنطقة وعثر في منزله على أسلحة ومكونات لتصنيع المتفجرات وأدلة استخدام أسلحة عسكرية".
يشار إلى أنَّ منطقة خيرسون وجزءا من منطقة زابوريجيه دخلا تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت سلطات المنطقتين عن خطط لتصبح الأراضي جزءا من روسيا.
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