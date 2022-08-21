https://sputnikarabic.ae/20220821/سنغافورة-تحذر-من-تدخلات-أجنبية-ومحاولات-لتشويه-سمعة-الصين-وروسيا-1066693255.html

سنغافورة تحذر من "تدخلات أجنبية" ومحاولات لتشويه سمعة الصين وروسيا

سنغافورة تحذر من "تدخلات أجنبية" ومحاولات لتشويه سمعة الصين وروسيا

حذر رئيس الوزراء السنغافوري لي هسين لونغ من "الجهات الأجنبية" وحملات التدخل التي تغذي الانقسامات في الدولة وتشويه القوى الكبرى، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T15:43+0000

2022-08-21T15:43+0000

2022-08-21T15:43+0000

العالم

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وقال لي في خطابه السنوي لحشد العيد الوطني، اليوم الأحد، إن العلاقات الصينية الأمريكية أصبحت "مضطربة للغاية"، حسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ".وأضاف أن سنغافورة هي من بين أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم لتجنب الوقوع في خضم التنافس بين القوى الكبرى، مشيرا إلى التوترات بين القوتين العظميين بشأن تايوان والأزمة الأوكرانية.كانت سنغافورة واحدة من أكثر الدول الآسيوية نشاطا في مطالبة الولايات المتحدة والصين بتجنب صدام مدمر يمكن أن يضرب البلدان الأصغر في المنطقة.تدعم سنغافورة، وهي دولة مدينة تعتمد على التجارة، وجودا أمريكيا قويا في آسيا من خلال السماح للولايات المتحدة بالوصول إلى المنشآت العسكرية، لكن مع اعتبار الصين أيضا أكبر شريك تجاري لها.كما حذر لي السنغافوريين من تصديق كل ما يُنشر على الإنترنت، لافتا إلى المحتوى على منصات مثل "تلغرام" و"ويشات" وحتى المنصات الإلكترونية الغربية.وقال إن بعض الرسائل المتعلقة الأزمة في أوكرانيا "تحاول بوضوح إثارة مشاعر قوية معادية لأمريكا"، فيما تهدف رسائل أخرى إلى تشويه سمعة روسيا والصين، وتسعى للتأثير على الناس وإقناعهم بالوقوف إلى جانب الغرب.وأضاف أن "بعض هذه الرسائل لها هدف خفي، وهو إقناعك بالانحياز إلى جانب أو حتى تقويض ثقتك في الحكومة". سنغافورة من بين البلدان التي فرضت عقوبات على موسكو بسبب عمليتها العسكرية في أوكرانيا.قالت الحكومة منذ فترة طويلة إن سنغافورة معرضة بشكل خاص للأخبار المزيفة والحملات الإعلامية العدائية، نظرا لأنها مركز مالي يضم سكانا دوليين متعددي الأعراق ويتمتعون بإمكانية الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع.دخل قانون التدخل الأجنبي في سنغافورة حيز التنفيذ في 7 يوليو/ تموز، والذي يغطي على وجه التحديد الحملات الإعلامية المعادية، وستدخل الأحكام الخاصة بإحباط التدخل الأجنبي عبر الوكلاء المحليين حيز التنفيذ في وقت لاحق.يسمح القانون للسلطات بإصدار أوامر لمنصات التواصل الاجتماعي ومزودي خدمة الإنترنت بالكشف عن المعلومات وراء المحتوى الضار الذي يشتبه في أنه قد يتم تنفيذه من قبل جهات أو جهات أجنبية.

https://sputnikarabic.ae/20220801/بيلوسي-تلتقي-عددا-من-مسؤولي-سنغافورة-في-بداية-جولتها-الآسيوية-1065851279.html

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