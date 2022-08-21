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سنغافورة تعتزم السماح بالمثلية الجنسية
سنغافورة تعتزم السماح بالمثلية الجنسية
أعلنت سنغافورة أنها ستلغي تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية مع المحافظة على تعريف الدولة لمفهوم الزواج. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، وصفه لهذا القرار بأنه "الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن، لأن معظم السنغافوريين سيقبلونه".وأشار لي هسين لونج إلى أن حكومته ستعدل الدستور أيضا لضمان عدم وجود معارضة دستورية وللسماح بزواج المثليين.واختتم لي كلمته قائلا: "حتى عندما نلغي المادة 377 أ، فسوف ندعم مؤسسة الزواج ونصونها، علينا تعديل الدستور لحماية الزواج وسيساعدنا هذا في إلغاء المادة 377 أ بطريقة محكمة ودقيقة".
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سنغافورة تعتزم السماح بالمثلية الجنسية

15:14 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Felipe Danaالمثلية الجنسية
المثلية الجنسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Felipe Dana
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أعلنت سنغافورة أنها ستلغي تجريم المثلية الجنسية من خلال إلغاء قانون يعود إلى الحقبة الاستعمارية مع المحافظة على تعريف الدولة لمفهوم الزواج.
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس الوزراء السنغافوري، لي هسين لونج، وصفه لهذا القرار بأنه "الشيء الصحيح الذي يجب فعله الآن، لأن معظم السنغافوريين سيقبلونه".
وأضاف رئيس الوزراء خلال خطابه بمناسبة العيد الوطني السنوي: "هذا القرار سيجعل القانون يتماشى مع النماذج الاجتماعية الحالية وآمل أن يوفر بعض الراحة للسنغافوريين المثليين".
وأشار لي هسين لونج إلى أن حكومته ستعدل الدستور أيضا لضمان عدم وجود معارضة دستورية وللسماح بزواج المثليين.
واختتم لي كلمته قائلا: "حتى عندما نلغي المادة 377 أ، فسوف ندعم مؤسسة الزواج ونصونها، علينا تعديل الدستور لحماية الزواج وسيساعدنا هذا في إلغاء المادة 377 أ بطريقة محكمة ودقيقة".
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