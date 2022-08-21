https://sputnikarabic.ae/20220821/شويغو-روسيا-تستخدم-طائرات-سو-57-وصواريخ-كينجال-في-عمليتها-العسكرية-الخاصة-في-أوكرانيا-1066679643.html
شويغو: روسيا تستخدم طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال" في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
شويغو: روسيا تستخدم طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال" في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
شويغو: روسيا تستخدم طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال" في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:36+0000
2022-08-21T08:36+0000
2022-08-21T08:36+0000
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شويغو: روسيا تستخدم طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال" في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا
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شويغو: روسيا تستخدم طائرات "سو-57" وصواريخ "كينجال" في عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا