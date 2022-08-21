https://sputnikarabic.ae/20220821/صحيفة-أردوغان-قد-يعقد-الانتخابات-الرئاسية-مبكرا-للاستفادة-من-الانتعاش-الاقتصادي-1066687754.html

صحيفة: أردوغان قد يعقد الانتخابات الرئاسية مبكرا للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي

صحيفة: أردوغان قد يعقد الانتخابات الرئاسية مبكرا للاستفادة من الانتعاش الاقتصادي

قد يلجأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى عقد الانتخابات الرئاسية المقبلة قبل الموعد المحدد لها، في وقت مبكر من هذا الخريف، بحسب تقرير إعلامي. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T13:48+0000

2022-08-21T13:48+0000

2022-08-21T13:48+0000

أخبار تركيا اليوم

رجب طيب أردوغان

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برلين - سبوتنيك. ويرجع ذلك إلى توقع حدوث انتعاش اقتصادي في البلاد قريبا، حسبما نقلت صحيفة "فيلت أم زونتاغ" الألمانية اليوم الأحد، عن مصادر في خدمة العمل الخارجي الأوروبي ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.في الوقت الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في تركيا في منتصف يونيو/ حزيران 2023، لكن وفقا للمصادر والمسؤولين الذين نقلت عنهم الصحيفة، يمكن تغيير الموعد في المستقبل القريب.إن احتمالية إجراء انتخابات رئاسية مبكرة عالية جدا، حيث من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد التركي المتعثر على المدى القصير بعد تلقي عائدات من السياحة هذا الصيف، والتي قد تؤدي بدورها إلى تحسين المشاعر بين السكان الأتراك، حسبما ذكرت الصحيفة.واستشهد التقرير ببيانات من معهد الإحصاء التركي تظهر أن السياحة جلبت 8.7 مليار دولار إلى أنقرة من أبريل/ نيسان إلى يونيو/ حزيران، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 190% على أساس سنوي.في الوقت نفسه، قد يكون لارتفاع أسعار الطاقة التي تفاقمت بسبب أسعار الصرف غير المواتية تأثير سلبي على المستهلكين، وبالتالي على الناخبين، خاصة خلال أشهر الشتاء، حسبما نُقل عن مصادر ودبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي.في غضون ذلك، وبحسب الصحيفة الألمانية، فإن أنشطة أردوغان الدولية كوسيط بين الغرب وروسيا، وتهديداته بغزو شمال سوريا واستئناف التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط ​، قد تشير إلى رغبة الرئيس في تحسين موقفه قبل الانتخابات الرئاسية.

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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان