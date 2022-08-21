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https://sputnikarabic.ae/20220821/صحيفة-الأوكرانيون-يفرون-من-الجوع-في-أوروبا-ويعودون-إلى-بلادهم-1066683100.html
صحيفة: الأوكرانيون يفرون من الجوع في أوروبا ويعودون إلى بلادهم
صحيفة: الأوكرانيون يفرون من الجوع في أوروبا ويعودون إلى بلادهم
كتبت صحيفة فرنسية أن اللاجئين الأوكرانيين أجبروا على العودة إلى وطنهم من إسبانيا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة في الدولة الأوروبية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T10:57+0000
2022-08-21T10:57+0000
العالم
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وذكرت صحيفة "L'Indépendant" الفرنسية أن اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسبانيا أجبروا على العودة إلى وطنهم بسبب المشاكل الاقتصادية.وأشارت الصحيفة إلى أنه وصل إلى البلاد حوالي 125 ألف أوكراني، حيث هناك صعوبات لتكيف والبقاء هؤلاء في اسبانيا.وأضافت الصحيفة قائلة: "في النهاية على الجانب الآخر من جبال البيرينيه، يفضل العديد من اللاجئين الأوكرانيين العودة إلى ديارهم. ويرجع ذلك إلى تدني الأجور وتكاليف المعيشة التي يعتبرونها مرتفعة للغاية".وتابعت قائلة: "لذلك، في غرناطة الإسبانية، تخطط حوالي 100 أسرة أوكرانية للمغادرة لأسباب اقتصادية".في سياق متصل، قالت مؤسسة بادرينا التي تساعد أكثر من 1800 أسرة أوكرانية في بيان لها " هم يتضورون جوعا والإدارة تبدو غافلة عن محنة عائلات اللاجئين".
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العالم

صحيفة: الأوكرانيون يفرون من الجوع في أوروبا ويعودون إلى بلادهم

10:57 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Manu Fernandezامرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022.
امرأة تحمل مظلة للاحتماء من أشعة الشمس خلال يوم مشمس حار في مدريد، إسبانيا، 18 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Manu Fernandez
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كتبت صحيفة فرنسية أن اللاجئين الأوكرانيين أجبروا على العودة إلى وطنهم من إسبانيا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية المستفحلة في الدولة الأوروبية.
وذكرت صحيفة "L'Indépendant" الفرنسية أن اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى إسبانيا أجبروا على العودة إلى وطنهم بسبب المشاكل الاقتصادية.
وأشارت الصحيفة إلى أنه وصل إلى البلاد حوالي 125 ألف أوكراني، حيث هناك صعوبات لتكيف والبقاء هؤلاء في اسبانيا.
وأضافت الصحيفة قائلة: "في النهاية على الجانب الآخر من جبال البيرينيه، يفضل العديد من اللاجئين الأوكرانيين العودة إلى ديارهم. ويرجع ذلك إلى تدني الأجور وتكاليف المعيشة التي يعتبرونها مرتفعة للغاية".
وتابعت قائلة: "لذلك، في غرناطة الإسبانية، تخطط حوالي 100 أسرة أوكرانية للمغادرة لأسباب اقتصادية".
في سياق متصل، قالت مؤسسة بادرينا التي تساعد أكثر من 1800 أسرة أوكرانية في بيان لها " هم يتضورون جوعا والإدارة تبدو غافلة عن محنة عائلات اللاجئين".
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