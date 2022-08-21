https://sputnikarabic.ae/20220821/صحيفة-تايوان-تستعد-لاستقبال-المزيد-من-الوفود-الأجنبية-رغم-ضغوط-الصين-1066689730.html
صحيفة: تايوان تستعد لاستقبال المزيد من الوفود الأجنبية رغم ضغوط الصين
صحيفة: تايوان تستعد لاستقبال المزيد من الوفود الأجنبية رغم ضغوط الصين
وصل إريك هولكومب، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية، إلى تايوان (الصين) ليلة الأحد، في مستهل سلسلة من الزيارات الخارجية التي تتحدى محاولات بكين المتزايدة لردع الدول... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:10+0000
2022-08-21T15:10+0000
2022-08-21T15:10+0000
الصين
التوتر العسكري بين الصين وتايوان
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وغرد هولكومب: "أنا فخور بأن أكون أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل الوباء". من المقرر أن يلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين ويوقع اتفاقية تعاون اقتصادي مع مسؤولي الحكومة يوم الاثنين قبل السفر إلى كوريا الجنوبية، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز".ومن المقرر أن تزور تايبيه يوم الاثنين مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين بقيادة كيجي فورويا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وسيصل أيضا وفد من الكونغرس في عطلة نهاية الأسبوع، وهي الزيارة الرابعة للمبعوثين الأمريكيين في غضون أسابيع.يزور البرلمانيون وأعضاء مجلس الوزراء من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تايوان بانتظام لسنوات عديدة. عارضت بكين باستمرار مثل هذه الخطوات لكنها لم تلوح بتهديدات عسكرية أو عقوبات حتى وقت قريب.تعتبر الصين الجزيرة مقاطعة تابعة لسيادتها وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافا بسيادتها.نفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تمسكت بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.نددت بكين بزيارة بيلوسي إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.
https://sputnikarabic.ae/20220818/في-تحد-صريح-للصين-ليتوانيا-تعين-ممثلا-تجاريا-في-تايوان-1066600860.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
الصين, التوتر العسكري بين الصين وتايوان
صحيفة: تايوان تستعد لاستقبال المزيد من الوفود الأجنبية رغم ضغوط الصين
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وصل إريك هولكومب، حاكم ولاية إنديانا الأمريكية، إلى تايوان (الصين) ليلة الأحد، في مستهل سلسلة من الزيارات الخارجية التي تتحدى محاولات بكين المتزايدة لردع الدول الغربية من التعامل المباشر مع تايبيه.
وغرد هولكومب: "أنا فخور بأن أكون أول حاكم يزور تايوان منذ ما قبل الوباء". من المقرر أن يلتقي برئيسة تايوان تساي إنغ وين ويوقع اتفاقية تعاون اقتصادي مع مسؤولي الحكومة يوم الاثنين قبل السفر إلى كوريا الجنوبية، بحسب صحيفة
"فايننشال تايمز".
ومن المقرر أن تزور تايبيه يوم الاثنين مجموعة من أعضاء الكونغرس من الحزبين بقيادة كيجي فورويا من الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم، وسيصل أيضا وفد من الكونغرس في عطلة نهاية الأسبوع، وهي الزيارة الرابعة للمبعوثين الأمريكيين في غضون أسابيع.
يزور البرلمانيون وأعضاء مجلس الوزراء من الولايات المتحدة وأوروبا واليابان تايوان بانتظام لسنوات عديدة. عارضت بكين باستمرار مثل هذه الخطوات لكنها لم تلوح بتهديدات عسكرية
أو عقوبات حتى وقت قريب.
تعتبر الصين الجزيرة مقاطعة تابعة لسيادتها وجزءا من أراضيها رغم الدعوات الانفصالية، وتعهدت بضمها بالقوة إذا لزم الأمر، وتعتبر زيارات المسؤولين الأجانب لتايوان اعترافا بسيادتها.
نفذت الصين أكبر مناوراتها العسكرية منذ عقود في أعقاب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تمسكت بالزيارة رغم الاستياء والتحذير من الجانب الصيني.
يرجح أيضا أن بكين أطلقت صواريخ فوق الجزيرة، وأرسلت سفنا حربية عبر الخط المتوسط لمضيق تايوان وموجات من الطائرات الحربية عبر الحدود التي رصدتها الولايات المتحدة.
نددت بكين بزيارة بيلوسي
إلى تايوان التي يبلغ عدد سكانها 23 مليون نسمة، ووصفتها بأنها انتهاك لتعهد الولايات المتحدة قبل 50 عاما بعدم الاعتراف رسميا بحكومة الجزيرة التي تؤكد الصين أنها جزء من أراضيها.