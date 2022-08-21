https://sputnikarabic.ae/20220821/صربيا-تلوح-بالتدخل-لحماية-صرب-كوسوفو-إذا-لم-يتحرك-الناتو-1066698693.html

صربيا تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو إذا لم يتحرك "الناتو"

صربيا تلوح بالتدخل لحماية صرب كوسوفو إذا لم يتحرك "الناتو"

دعا رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، حلف شمال الأطلسي، اليوم الأحد، إلى "القيام بعمله" في كوسوفو، وإلا ستتحرك صربيا نفسها لحماية الأقلية في الإقليم الانفصالي. 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T18:10+0000

2022-08-21T18:10+0000

2022-08-21T18:10+0000

كوسوفو

صربيا

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وجاء الخطاب الناري الذي ألقاه الرئيس فوتشيتش، في أعقاب انهيار المحادثات السياسية بين قادة صربيا وكوسوفو في وقت سابق من هذا الأسبوع بوساطة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، بحسب وكالة "أسوشيتيد برس".صربيا، إلى جانب روسيا والصين، رفضت الاعتراف بإعلان كوسوفو الاستقلال في عام 2008. أنهى تدخل بقيادة حلف شمال الأطلسي في عام 1999 الحرب بين القوات الصربية والانفصاليين في كوسوفو.أشرف الاتحاد الأوروبي على سنوات من المحادثات غير الناجحة لتطبيع العلاقات، قائلا إن هذا أحد الشروط المسبقة الرئيسية لكوسوفو وصربيا لعضوية التكتل المكون من 27 دولة في نهاية المطاف.وقال الزعيم الصربي: "ليس لدينا مكان نذهب إليه، نحن محاصرون، سننقذ شعبنا من الاضطهاد والمذابح إذا لم يرغب الناتو في ذلك".كما زعم فوتشيتش أن "عصابات ألبان كوسوفو" بحاجة إلى منعها من العبور إلى شمال كوسوفو، حيث يعيش معظم صرب كوسوفو. لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.تمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد الشهر الماضي عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.وردت الأقليات الصربية في كوسوفو بغضب على التغييرات المقترحة، حيث أقامت حواجز على الطرق وأطلقت صفارات الإنذار وأطلقت نيرانا في الهواء وفي اتجاه ضباط شرطة كوسوفو. لم يصب أحد.تحت ضغط واضح من الغرب، أجل كورتي تنفيذ الإجراء لمدة شهر حتى الأول من سبتمبر/ أيلول، ومن المتوقع الآن حدوث المزيد من المشاكل إذا لم يتم التوصل إلى حل وسط بحلول ذلك الوقت.

https://sputnikarabic.ae/20220818/بوريل-نأسف-على-عدم-توصل-قادة-كوسوفو-وصربيا-إلى-حل-للتوترات-الأخيرة-1066590679.html

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