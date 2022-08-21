https://sputnikarabic.ae/20220821/طائرة-تسقط-على-طريق-سيارات-مزدحم-فيديو-1066687875.html
طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو
طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو
شهدت أحدى مناطق الولايات المتحدة الأمريكية حادثا غريبا نتيجة اصطدام طائرة صغيرة بالأرض على طريق مزدحم بالسيارات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T13:55+0000
2022-08-21T13:55+0000
2022-08-21T13:55+0000
نادي الفيديو
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/96/1040629609_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_64a7b6d9426edc5eb4c0914a776f4b32.jpg
ورصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، لحظة سقوط الطائرة على طريق سيارات مزدحم في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويوضح الفيديو بداية انحراف الطائرة باتجاه الأرض ثم لحظة اصطدامها، بينما قال قائدها إن سبب سقوط الطائرة هو نفاذ الوقود.
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104062/96/1040629609_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_ac52508b31a90594c22c4bc6ef5ec38d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو
تابعنا عبر
شهدت أحدى مناطق الولايات المتحدة الأمريكية حادثا غريبا نتيجة اصطدام طائرة صغيرة بالأرض على طريق مزدحم بالسيارات.
ورصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، لحظة سقوط الطائرة
على طريق سيارات مزدحم في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ويوضح الفيديو بداية انحراف الطائرة باتجاه الأرض ثم لحظة اصطدامها
، بينما قال قائدها إن سبب سقوط الطائرة هو نفاذ الوقود.