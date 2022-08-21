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https://sputnikarabic.ae/20220821/طائرة-تسقط-على-طريق-سيارات-مزدحم-فيديو-1066687875.html
طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو
طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو
شهدت أحدى مناطق الولايات المتحدة الأمريكية حادثا غريبا نتيجة اصطدام طائرة صغيرة بالأرض على طريق مزدحم بالسيارات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T13:55+0000
2022-08-21T13:55+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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ورصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، لحظة سقوط الطائرة على طريق سيارات مزدحم في ولاية فلوريدا الأمريكية.ويوضح الفيديو بداية انحراف الطائرة باتجاه الأرض ثم لحظة اصطدامها، بينما قال قائدها إن سبب سقوط الطائرة هو نفاذ الوقود.
الولايات المتحدة الأمريكية
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية

طائرة تسقط على طريق سيارات مزدحم... فيديو

13:55 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev / الذهاب إلى بنك الصورتحطم طائرة خفيفة
تحطم طائرة خفيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Alexander Kryazhev
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شهدت أحدى مناطق الولايات المتحدة الأمريكية حادثا غريبا نتيجة اصطدام طائرة صغيرة بالأرض على طريق مزدحم بالسيارات.
ورصد مقطع فيديو نشرته شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم الأحد، لحظة سقوط الطائرة على طريق سيارات مزدحم في ولاية فلوريدا الأمريكية.
ويوضح الفيديو بداية انحراف الطائرة باتجاه الأرض ثم لحظة اصطدامها، بينما قال قائدها إن سبب سقوط الطائرة هو نفاذ الوقود.
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