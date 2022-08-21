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عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T16:44+0000
2022-08-21T16:44+0000
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وأطلع الرئيس عباس ضيفه الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بهذا الخصوص والذي يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها.وعبر الرئيس عباس عن أمله في أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين.وأكد الرئيس الاستمرار في برنامج الاصلاحات الذي تم تقديمه للمانحين والمضي قدما في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية على أساس قبول الجميع بالشرعية الدولية والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها في القدس.من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.وأشار إلى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواصلة الاتحاد الاوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده والاستعداد للعمل لدعم برامج الاصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المانحين.
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أخبار فلسطين اليوم
أخبار فلسطين اليوم

عباس يطلع ممثل الاتحاد الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية

16:44 GMT 21.08.2022
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021
الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مدينة سوتشي، روسيا 23 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . POOL
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين، سفن كون فون بورغسدورف.
رام الله - سبوتنيك. وأطلع الرئيس عباس ضيفه الأوروبي على آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأكد الرئيس الفلسطيني رفضه الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة بإغلاق عدد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية مثمنا موقف الاتحاد الأوروبي ودوله الاعضاء بهذا الخصوص والذي يتطلب موقفا عمليا دوليا لإرغام إسرائيل عن التراجع عنها.

وعبر الرئيس عباس عن أمله في أن تتواصل الجهود الأوروبية من أجل وقف الممارسات الإسرائيلية التي من شأنها تقويض حل الدولتين والعمل مع الاتحاد الأوروبي وأطراف المجتمع الدولي لحماية حل الدولتين.

وأكد الرئيس الاستمرار في برنامج الاصلاحات الذي تم تقديمه للمانحين والمضي قدما في مساعي تحقيق المصالحة الوطنية على أساس قبول الجميع بالشرعية الدولية والاستعداد للذهاب للانتخابات العامة عند ضمان عقدها في القدس.

من جانبه أكد ممثل الاتحاد الأوروبي موقف الاتحاد الرافض للإجراءات الإسرائيلية بحق منظمات المجتمع المدني الفلسطيني.

وأشار إلى استمرار دعم حل الدولتين وفق القانون الدولي ومواصلة الاتحاد الاوروبي لدعم الشعب الفلسطيني لبناء مؤسساته والنهوض باقتصاده والاستعداد للعمل لدعم برامج الاصلاحات الفلسطينية المقدم لمؤتمر المانحين.
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