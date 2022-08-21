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عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة
عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة
اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد مساء الأحد، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T22:11+0000
2022-08-21T22:11+0000
باكستان
أخبار باكستان
رئيس وزراء باكستان
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وجاء الاتهام بعد أن أعلنت الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في وقت متأخر، السبت، حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه "خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.وحتى الآن لم يرد متحدث باسم هيئة الاتصالات التي تنظم عمل الإنترنت في البلاد على طلب للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي عبر تصويت برلماني. ويلقي خان خطباً نارية في تجمعات بأنحاء البلاد.
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باكستان, أخبار باكستان, رئيس وزراء باكستان
باكستان, أخبار باكستان, رئيس وزراء باكستان

عمران خان يتهم الحكومة بحجب يوتيوب خلال إلقائه كلمة

22:11 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIعمران خان
عمران خان - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
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اتهم رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان الحكومة بحجب يوتيوب لفترة وجيزة في البلاد مساء الأحد، لمنع الباكستانيين من الاستماع مباشرة إلى كلمة ألقاها أمام تجمع سياسي.
وجاء الاتهام بعد أن أعلنت الهيئة الباكستانية المنظمة لوسائل الإعلام الإلكترونية في وقت متأخر، السبت، حظر البث المباشر لأي من خطابات خان بسبب ما وصفته بأنه "خطاب الكراهية" ضد مؤسسات الدولة الذي يلقيه في التجمعات.

وقال خان على تويتر، "الحكومة المستوردة حجبت يوتيوب في منتصف خطابي".

وحتى الآن لم يرد متحدث باسم هيئة الاتصالات التي تنظم عمل الإنترنت في البلاد على طلب للتعليق، وفقا لوكالة رويترز.
ويطالب خان بإجراء انتخابات جديدة في باكستان بعد الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل/نيسان الماضي عبر تصويت برلماني. ويلقي خان خطباً نارية في تجمعات بأنحاء البلاد.
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