عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/فرق-مسابقة-الإنزال-الجوي-في-الجزائر-تنفذ-قفز-الدقة-صور-1066686154.html
فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور
فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور
نفذت فرق الإنزال الجوي التابعة لـ 16 جيشا "قفز الدقة" خلال منافسة قوية شهدتها إحدى القواعد الجوية في الجزائر، التي تستضيف المسابقة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T12:33+0000
2022-08-21T12:33+0000
العالم العربي
الجزائر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595440_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_6d586e6e528a1c73123df251c6a2c03f.jpg
وتستضيف الجزائر المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 16 جيشا بينها 3 جيوش من أكبر جيوش العالم وهي روسيا والصين والهند.وجرت منافسات "قفز الدقة" في قاعدة "عين وسارة" الجوية، السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على "تويتر".ولفتت الوكالة إلى أن المنافسات التي جرت في قاعدة "عين وسارة" الجوية شاركت فيها 16 فرقة إنزال جوي من 16 دولة وشهدت أجواء تنافسية قوية.وذكرت الوكالة أن التشكيلة الوطنية التابعة للجيش الجزائري نفذت هذه المرحلة باحترافية بفضل تدريباتها الجيدة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بينها-3-من-أقوى-جيوش-العالم-قدرات-16-جيشا-تشارك-في-مسابقة-الإنزال-الجوي-بالجزائر-1066567341.html
الجزائر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/06/1048595440_0:0:933:700_1920x0_80_0_0_fb593c4194c4469732a6f1f7e89e9cac.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, الجزائر
العالم العربي, الجزائر

فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور

12:33 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHEجنود الجيش الجزائري يرفعون الأعلام
جنود الجيش الجزائري يرفعون الأعلام - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / FAROUK BATICHE
تابعنا عبرTelegram
نفذت فرق الإنزال الجوي التابعة لـ 16 جيشا "قفز الدقة" خلال منافسة قوية شهدتها إحدى القواعد الجوية في الجزائر، التي تستضيف المسابقة.
وتستضيف الجزائر المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 16 جيشا بينها 3 جيوش من أكبر جيوش العالم وهي روسيا والصين والهند.
أقوى 5 جيوش في العالم لعام 2021... الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
بينها 3 من أقوى جيوش العالم… قدرات 16 جيشا تشارك في مسابقة الجزائر للإنزال الجوي
18 أغسطس, 09:45 GMT
وجرت منافسات "قفز الدقة" في قاعدة "عين وسارة" الجوية، السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على "تويتر".
ولفتت الوكالة إلى أن المنافسات التي جرت في قاعدة "عين وسارة" الجوية شاركت فيها 16 فرقة إنزال جوي من 16 دولة وشهدت أجواء تنافسية قوية.
وذكرت الوكالة أن التشكيلة الوطنية التابعة للجيش الجزائري نفذت هذه المرحلة باحترافية بفضل تدريباتها الجيدة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала