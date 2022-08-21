https://sputnikarabic.ae/20220821/فرق-مسابقة-الإنزال-الجوي-في-الجزائر-تنفذ-قفز-الدقة-صور-1066686154.html
فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور
فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور
نفذت فرق الإنزال الجوي التابعة لـ 16 جيشا "قفز الدقة" خلال منافسة قوية شهدتها إحدى القواعد الجوية في الجزائر، التي تستضيف المسابقة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T12:33+0000
2022-08-21T12:33+0000
2022-08-21T12:33+0000
العالم العربي
الجزائر
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وتستضيف الجزائر المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 16 جيشا بينها 3 جيوش من أكبر جيوش العالم وهي روسيا والصين والهند.وجرت منافسات "قفز الدقة" في قاعدة "عين وسارة" الجوية، السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على "تويتر".ولفتت الوكالة إلى أن المنافسات التي جرت في قاعدة "عين وسارة" الجوية شاركت فيها 16 فرقة إنزال جوي من 16 دولة وشهدت أجواء تنافسية قوية.وذكرت الوكالة أن التشكيلة الوطنية التابعة للجيش الجزائري نفذت هذه المرحلة باحترافية بفضل تدريباتها الجيدة.
https://sputnikarabic.ae/20220818/بينها-3-من-أقوى-جيوش-العالم-قدرات-16-جيشا-تشارك-في-مسابقة-الإنزال-الجوي-بالجزائر-1066567341.html
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العالم العربي, الجزائر
فرق مسابقة الإنزال الجوي في الجزائر تنفذ "قفز الدقة"... صور
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نفذت فرق الإنزال الجوي التابعة لـ 16 جيشا "قفز الدقة" خلال منافسة قوية شهدتها إحدى القواعد الجوية في الجزائر، التي تستضيف المسابقة.
وتستضيف الجزائر المسابقة الدولية لقوات الإنزال الجوي
خلال الفترة من 15 إلى 27 أغسطس/ آب الجاري بمشاركة 16 جيشا بينها 3 جيوش من أكبر جيوش العالم وهي روسيا والصين والهند.
وجرت منافسات "قفز الدقة" في قاعدة "عين وسارة" الجوية، السبت، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية على "تويتر".
ولفتت الوكالة إلى أن المنافسات التي جرت في قاعدة "عين وسارة" الجوية شاركت فيها 16 فرقة إنزال جوي من 16 دولة وشهدت أجواء تنافسية قوية.
وذكرت الوكالة أن التشكيلة الوطنية
التابعة للجيش الجزائري نفذت هذه المرحلة باحترافية بفضل تدريباتها الجيدة.