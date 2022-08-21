https://sputnikarabic.ae/20220821/فورد-تعتزم-الاستناف-على-حكم-بغرامة-17-مليار-دولار-بسبب-حادث-شاحنة-1066703533.html
"فورد" تعتزم الاستناف على حكم بغرامة 1.7 مليار دولار بسبب حادث شاحنة
"فورد" تعتزم الاستناف على حكم بغرامة 1.7 مليار دولار بسبب حادث شاحنة
تعتزم شركة فورد موتور الاستئناف على حكم بغرامة بقيمة 1.7 مليار دولار ضدها بعد حادث تحطم شاحنة أودى بحياة زوجين في جورجيا، حسبما قال ممثل الشركة يوم الأحد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:52+0000
2022-08-21T21:52+0000
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مجتمع
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ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" عن المحامي جيمس بتلر جونيور، اليوم الأحد، إن المحلفين في مقاطعة جوينيت، شمال شرق أتلانتا، أصدروا الحكم في قضية استمرت لسنوات تتعلق بشاحنات فورد معيبة بشكل خطير.وبحسب ملف القضية، فقد لقي ملفين وفونسيل هيل مصرعهما في أبريل/ نيسان 2014 إثر انقلاب سيارتهما فورد F-250 عام 2002، وكان ولداهما كيم وآدم هيل المدعين في قضية الموت الخطأ.وقرَرت هيئة المحلفين فرض تعويضات على فورد، لبيع 5.2 مليون شاحنة من طراز "سوبر ديوتي" بدعوى أن سقوف ضعيفة ما سبب مصرع الركاب في الحادث.يذكر أن هذا الحكم من أكبر الأحكام في تاريخ جورجيا وهو حكم كبير في قضية تتعلق بحادث تورطت فيها شركة السيارات، حيث جرت العادة ألا تتجاوز الأضرار في هذه الأنواع من القضايا ملايينَ الدولارات، وغالبا ما تتم تسوية الأمر خارج المحكمة.ومنحت هيئة المحلفين في جورجيا المدعيين كيم وآدم هيل، ابنَي الزوجين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، يوم الخميس 24 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، حيث ألقت هيئة المحلفين بـ 70% من الخطأ في القضية على شركة "فورد".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مجتمع
"فورد" تعتزم الاستناف على حكم بغرامة 1.7 مليار دولار بسبب حادث شاحنة
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تعتزم شركة فورد موتور الاستئناف على حكم بغرامة بقيمة 1.7 مليار دولار ضدها بعد حادث تحطم شاحنة أودى بحياة زوجين في جورجيا، حسبما قال ممثل الشركة يوم الأحد.
ونقلت شبكة
"إيه بي سي نيوز" عن المحامي جيمس بتلر جونيور، اليوم الأحد، إن المحلفين في مقاطعة جوينيت، شمال شرق أتلانتا، أصدروا الحكم في قضية استمرت لسنوات تتعلق بشاحنات فورد معيبة بشكل خطير.
وبحسب ملف القضية، فقد لقي ملفين وفونسيل هيل مصرعهما في أبريل/ نيسان 2014 إثر انقلاب سيارتهما فورد F-250 عام 2002، وكان ولداهما كيم وآدم هيل المدعين في قضية الموت الخطأ.
وقالت شركة فورد في بيان: "بينما نتعاطف مع عائلة هيل، لا نعتقد أن الحكم مدعوم بالأدلة، ونخطط للاستئناف".
وقرَرت هيئة المحلفين فرض تعويضات على فورد، لبيع 5.2 مليون شاحنة من طراز "سوبر ديوتي" بدعوى أن سقوف ضعيفة ما سبب مصرع الركاب في الحادث.
يذكر أن هذا الحكم من أكبر الأحكام في تاريخ جورجيا وهو حكم كبير في قضية تتعلق بحادث تورطت فيها شركة السيارات، حيث جرت العادة ألا تتجاوز الأضرار في هذه الأنواع من القضايا ملايينَ الدولارات، وغالبا ما تتم تسوية الأمر خارج المحكمة.
ومنحت هيئة المحلفين في جورجيا المدعيين كيم وآدم هيل، ابنَي الزوجين اللذين لقيا حتفهما في الحادث، يوم الخميس 24 مليون دولار كتعويض عن الأضرار، حيث ألقت هيئة المحلفين بـ 70% من الخطأ في القضية على شركة "فورد".