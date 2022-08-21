فيديو يوثق اختراق نيزك للغلاف الجوي في سماء السعودية في ظاهرة نادرة
© AP Photo / Paul Whiteنيزك
© AP Photo / Paul White
وثقت مقاطع فيديو إحدى الظواهر النادرة التي مرت بالمنطقة العربية خلال فترة طويلة، عندما اخترق نيزك الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية وتمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمرور النيزك في سماء السعودية، حيث كانت أغلب المنشورات تتساءل عن تفسير لما وصفوه بأنه "مرور جسم بضوء ساطع بالسماء".
تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية تمن مشاهدته من حائل— عبدالرحمن سليم ابن شويلع🇸🇦 (@d_hom055) August 21, 2022
اضاء النيزك الارجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر ادخنه في مساره في السماء pic.twitter.com/cmrDS4e9Hq
وبعد التفاعل الكبير، أعاد الفلكي السعودي ملهم هندي نشر صور ومقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب".
وأضاف: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى".
اكثر مقطع وضوحا وهو متداول على #نيزك_حائل— الفلكي مُلهَم هندي (@MulhamH) August 21, 2022
تم تصويره من القصيم جهة الغرب pic.twitter.com/4tvNKJ7rO4
وتابع: "أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء".
وأردف: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي".
وعلق الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن على تغريدة هندي ناشرا فيديو يقول فيه: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي قائلا: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي (الكرة النارية) بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفة عن الشهب".
#نيزك_حائل pic.twitter.com/mxUBjW8MnK— انور بن محمد المحيسن (@almohasen) August 20, 2022
وسجل مدونون سعوديون شهاداتهم عبر تويتر بشأن رؤية النيزك تحت وسم "#نيزك_حائل"، رغم اختلاف آرائهم إن كان نيزكاً أم شهاباً، وإن اتفق الجميع على أنها ظاهرة فلكية باهرة.