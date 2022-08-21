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https://sputnikarabic.ae/20220821/فيديو-يوثق-اختراق-نيزك-للغلاف-الجوي-في-سماء-السعودية-في-ظاهرة-نادرة--1066681219.html
فيديو يوثق اختراق نيزك للغلاف الجوي في سماء السعودية في ظاهرة نادرة
فيديو يوثق اختراق نيزك للغلاف الجوي في سماء السعودية في ظاهرة نادرة
وثقت مقاطع فيديو إحدى الظواهر النادرة التي مرت بالمنطقة العربية خلال فترة طويلة، عندما اخترق نيزك الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية وتمت مشاهدته من عدة... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T09:42+0000
2022-08-21T09:42+0000
السعودية
منوعات
مجتمع
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وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمرور النيزك في سماء السعودية، حيث كانت أغلب المنشورات تتساءل عن تفسير لما وصفوه بأنه "مرور جسم بضوء ساطع بالسماء".وبعد التفاعل الكبير، أعاد الفلكي السعودي ملهم هندي نشر صور ومقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب".وأضاف: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى".وتابع: "أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء".وأردف: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي".وعلق الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن على تغريدة هندي ناشرا فيديو يقول فيه: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي قائلا: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي (الكرة النارية) بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفة عن الشهب".وسجل مدونون سعوديون شهاداتهم عبر تويتر بشأن رؤية النيزك تحت وسم "#نيزك_حائل"، رغم اختلاف آرائهم إن كان نيزكاً أم شهاباً، وإن اتفق الجميع على أنها ظاهرة فلكية باهرة.
السعودية
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السعودية, منوعات, مجتمع
السعودية, منوعات, مجتمع

فيديو يوثق اختراق نيزك للغلاف الجوي في سماء السعودية في ظاهرة نادرة

09:42 GMT 21.08.2022
© AP Photo / Paul Whiteنيزك
نيزك - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AP Photo / Paul White
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وثقت مقاطع فيديو إحدى الظواهر النادرة التي مرت بالمنطقة العربية خلال فترة طويلة، عندما اخترق نيزك الغلاف الجوي في سماء مدينة حائل السعودية وتمت مشاهدته من عدة مناطق بالمملكة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا ومقاطع فيديو لمرور النيزك في سماء السعودية، حيث كانت أغلب المنشورات تتساءل عن تفسير لما وصفوه بأنه "مرور جسم بضوء ساطع بالسماء".
وبعد التفاعل الكبير، أعاد الفلكي السعودي ملهم هندي نشر صور ومقاطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، قال فيها: "أكثر مقطع وضوحا وهو متداول على نيزك حائل.. تم تصويره من القصيم جهة الغرب".
وأضاف: "تمت مشاهدة نيزك يخترق الغلاف الجوي في سماء السعودية، تمت مشاهدته من حائل والقصيم وقد تصلنا شهادات من مناطق أخرى".
وتابع: "أضاء النيزك الأرجاء بضوء يميل للأخضر وترك أثر أدخنه في مساره في السماء".
وأردف: "تحليل الصور ومقاطع الفيديو يرجح أنه نيزك متوسط الحجم احترق في الغلاف الجوي".
وعلق الإعلامي السعودي، أنور بن محمد المحيسن على تغريدة هندي ناشرا فيديو يقول فيه: "هل هذا نيزك بصفتك فلكي؟"، ليرد هندي قائلا: "نعم .. نيزك ويسمى في المجال العلمي (الكرة النارية) بسبب حجمه الذي يجعل مدة احتراقه واضاءته مختلفة عن الشهب".
وسجل مدونون سعوديون شهاداتهم عبر تويتر بشأن رؤية النيزك تحت وسم "#نيزك_حائل"، رغم اختلاف آرائهم إن كان نيزكاً أم شهاباً، وإن اتفق الجميع على أنها ظاهرة فلكية باهرة.
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