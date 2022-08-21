https://sputnikarabic.ae/20220821/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-تسليح-الضفة-يجري-الآن-وبالطريقة-ذاتها-التي-تسلحت-بها-غزة--1066678881.html
قائد الحرس الثوري الإيراني: تسليح الضفة يجري الآن.. وبالطريقة ذاتها التي تسلحت بها غزة
قائد الحرس الثوري الإيراني: تسليح الضفة يجري الآن.. وبالطريقة ذاتها التي تسلحت بها غزة
قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنه "مثلما تسلحت غزة ضد العدو الصهيوني، فمن الممكن أن تتسلح الضفة الغربية بنفس الطريقة، وهذه... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T07:59+0000
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وأشار في تصريحات للموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، إلى أن تسليح الضفة "واقع يجري الآن، وأن المقاومة اليوم أصبحت ملتهبة ونشطة في الضفة"، وفقا وكالة الأنباء الإيرانية (إيرنا).وتابع موضحا أن "الحصول على الأسلحة أصبح أسهل بكثير من ذي قبل، وأن التكنولوجيا ليست شيئاً يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها، وفي العالم اليوم، تصنّع الأسلحة وتُنقل بسهولة بالغة، وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان، واليوم، شيئاً فشيئاً، هبّ شباب مناطق 48 و67 والشباب الجهاديون في الضفة والقدس لإحياء الجهاد، سيحدث هذا بالتأكيد في المستقبل غير البعيد دون تأخير، وسرعته عالية أيضاً مقارنة مع الماضي".وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في حديثه أن "هناك كثيرا من الاختلاف بين العام الماضي والحاضر، حسنا، وأن عملية تراكم القوة تنمو باستمرار وعلى نحو تصاعدي أُسي".وشبّه اللواء حسين سلامي "المؤسسة الأمنية والعسكرية للعدو الصهيوني بـ"بيت العنكبوت"، الذي له مظهر معقد ومخيف جدا، ولكنه هش للغاية"، وتابع: "لقد تلقى الصهاينة أكثر مما ضربوا، هم أنفسهم يعرفون ذلك".
https://sputnikarabic.ae/20220820/الحرس-الثوري-الإيراني-حزب-الله-يمتلك-أقوى-قوة-برية-في-المنطقة-باستطاعتها-تدمير-الجيش-الإسرائيلي-1066658248.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
قائد الحرس الثوري الإيراني: تسليح الضفة يجري الآن.. وبالطريقة ذاتها التي تسلحت بها غزة
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قال القائد العام للحرس الثوري الإيراني، اللواء حسين سلامي، إنه "مثلما تسلحت غزة ضد العدو الصهيوني، فمن الممكن أن تتسلح الضفة الغربية بنفس الطريقة، وهذه العملية جارية حاليا".
وأشار في تصريحات للموقع الإعلامي لمكتب قائد الثورة الإسلامية، إلى أن تسليح الضفة "واقع يجري الآن، وأن المقاومة اليوم أصبحت ملتهبة ونشطة في الضفة"، وفقا وكالة
الأنباء الإيرانية (إيرنا).
وتابع موضحا أن "الحصول على الأسلحة أصبح أسهل بكثير من ذي قبل، وأن التكنولوجيا ليست شيئاً يمكن لأي شخص أن يوقف نقلها ونموها، وفي العالم اليوم، تصنّع الأسلحة وتُنقل بسهولة بالغة، وعادة ما يكتشف الإسرائيليون ذلك بعد فوات الأوان، واليوم، شيئاً فشيئاً، هبّ شباب مناطق 48 و67 والشباب الجهاديون في الضفة والقدس لإحياء الجهاد، سيحدث هذا بالتأكيد في المستقبل غير البعيد دون تأخير، وسرعته عالية أيضاً مقارنة مع الماضي".
وأكد القائد العام للحرس الثوري الإيراني في حديثه أن "هناك كثيرا من الاختلاف بين العام الماضي والحاضر، حسنا، وأن عملية تراكم القوة تنمو باستمرار وعلى نحو تصاعدي أُسي".
وشبّه اللواء حسين سلامي "المؤسسة الأمنية والعسكرية للعدو الصهيوني بـ"بيت العنكبوت"، الذي له مظهر معقد ومخيف جدا، ولكنه هش للغاية"، وتابع: "لقد تلقى الصهاينة أكثر مما ضربوا، هم أنفسهم يعرفون ذلك".