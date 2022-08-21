https://sputnikarabic.ae/20220821/قطر-تمرين-محاكاة-للإصابات-الجماعية-في-المونديال-1066700249.html
قطر... تمرين محاكاة للإصابات الجماعية في المونديال
قطر... تمرين محاكاة للإصابات الجماعية في المونديال
قالت وزارة الصحة القطرية، إنها نظمت تمرينا لمحاكاة الإصابات الجماعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T19:35+0000
2022-08-21T19:35+0000
2022-08-21T19:35+0000
أخبار قطر اليوم
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وتابعت الوزارة في بيان أن التمرين يستهدف تنظيم حدث آمن ذي تأثير رياضي وصحي دائم، حسب وكالة "شينخوا".وحمل التمرين العنوان: "استجابة قطاع الصحة العامة أثناء وقوع حادثة إصابات جماعية على المستوى الوطني"، وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية في الوزارة محمد الهاجري إنه من المتوقع قدوم حوالي 1.5 مليون مشجع إلى قطر لحضور مباريات بطولة كأس العالم.وأضاف الهاجري أن التمرين استهدف اختبار خطط الاستجابة للطوارئ في موقع يخضع للمراقبة قبل البطولة، وتقييم فعاليتها، وتعديل الخطط والبروتوكولات التي تم إعدادها إذا اقتضت الحاجة.وتستضيف قطر المونديال لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنطقة والعالم العربي في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا على ثمانية استادات، دشنت رسميا حتى الآن سبعة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار قطر اليوم
قطر... تمرين محاكاة للإصابات الجماعية في المونديال
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قالت وزارة الصحة القطرية، إنها نظمت تمرينا لمحاكاة الإصابات الجماعية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.
وتابعت الوزارة في بيان أن التمرين يستهدف تنظيم حدث آمن ذي تأثير رياضي وصحي دائم، حسب وكالة "شينخوا".
وحمل التمرين العنوان: "استجابة قطاع الصحة العامة أثناء وقوع حادثة إصابات جماعية على المستوى الوطني"، وقال مدير إدارة الطوارئ الصحية في الوزارة محمد الهاجري إنه من المتوقع قدوم حوالي 1.5 مليون مشجع إلى قطر لحضور مباريات بطولة كأس العالم.
وأضاف الهاجري أن التمرين استهدف اختبار خطط الاستجابة للطوارئ في موقع يخضع للمراقبة قبل البطولة، وتقييم فعاليتها، وتعديل الخطط والبروتوكولات التي تم إعدادها إذا اقتضت الحاجة.
وتستضيف قطر المونديال
لأول مرة في تاريخها وفي تاريخ المنطقة والعالم العربي في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول المقبلين، بمشاركة 32 منتخبا على ثمانية استادات، دشنت رسميا حتى الآن سبعة.