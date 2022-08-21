https://sputnikarabic.ae/20220821/قوات-دونيتسك-تقضي-على-عشرات-العناصر-الأوكرانية-1066679009.html
قوات دونيتسك تقضي على عشرات العناصر الأوكرانية
قوات دونيتسك تقضي على عشرات العناصر الأوكرانية
أعلنت قوات دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم الأحد، تحييد عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني خلال يوم واحد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:22+0000
2022-08-21T08:22+0000
2022-08-21T08:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وأصدرت القوات المسلحة في دونيتسك بيانا، جاء فيه: "ضمن العمليات المشتركة للقوات العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية تم تحييد نحو 25 عسكريا من الجيش الأوكراني".وأضاف البيان: "تمكنت القوات المشتركة من تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع ودبابات وثلاث ناقلات جند مدرعة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
قوات دونيتسك تقضي على عشرات العناصر الأوكرانية
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أعلنت قوات دونيتسك الشعبية المستقلة، اليوم الأحد، تحييد عشرات الجنود التابعين للجيش الأوكراني خلال يوم واحد.
وأصدرت القوات المسلحة في دونيتسك بيانا، جاء فيه: "ضمن العمليات المشتركة للقوات العسكرية التابعة لجمهورية دونيتسك والقوات المسلحة الروسية تم تحييد نحو 25 عسكريا من الجيش الأوكراني".
وأضاف البيان: "تمكنت القوات المشتركة من تدمير أسلحة ومعدات عسكرية بينها مدافع ودبابات وثلاث ناقلات جند مدرعة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.