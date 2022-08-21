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قيس سعيد: الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية
قيس سعيد: الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية
أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أن الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T22:53+0000
2022-08-21T22:53+0000
أخبار تونس اليوم
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جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي وفدا من الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.واعتبر قيس سعيد أن احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها من مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة.ورفض الرئيس التونسي التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة بشأن المسار السياسي في تونس. معتبرا إياها غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.وشدد قيس سعيد على أن الذي يتأسّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية.
https://sputnikarabic.ae/20220726/أمريكا-الدستور-التونسي-الجديد-قد-يضر-بحقوق-الإنسان-1065615218.html
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أخبار تونس اليوم
أخبار تونس اليوم

قيس سعيد: الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية

22:53 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDONالرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021
الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، فرنسا 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / IAN LANGSDON
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أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الأحد، أن الديمقراطية روح قبل أن تكون مؤسسات شكلية، وأنه لا يمكن أن تتحقق الديمقراطية إلا في ظل عدالة اجتماعية وقضاء مستقل عادل يتساوى أمامه الجميع.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي وفدا من الكونغرس الأمريكي بحضور القائمة بالأعمال بالنيابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس.
واعتبر قيس سعيد أن احترام سيادة الدول والمساواة بينها وعدم التدخل في شؤونها من مبادئ القانون الدولي التي كرّسها ميثاق الأمم المتحدة.
ورفض الرئيس التونسي التصريحات التي صدرت عن عدد من المسؤولين الأمريكيين في الفترة الأخيرة بشأن المسار السياسي في تونس. معتبرا إياها غير مقبولة على أي مقياس من المقاييس لأن تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة، فضلا على أن السيادة فيها للشعب الذي عبّر عن إرادته في الاستفتاء وسيُعبّر عنها في الانتخابات القادمة.
الرئيس التونسي، قيس سعيد، يدلي بصوته في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد، 25 يوليو/ تموز 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2022
أمريكا: الدستور التونسي الجديد قد يضر بحقوق الإنسان
26 يوليو, 19:51 GMT
وشدد قيس سعيد على أن الذي يتأسّف على العشرية الماضية هو الذي كان مستفيدا منها والدليل على ذلك تهريب الأموال وتخريب المرافق العمومية.
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