https://sputnikarabic.ae/20220821/كيف-ردت-جمعية-العلماء-المسلمين-في-الجزائر-على-تصريحات-أحمد-الريسوني-1066686930.html
كيف ردت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر على تصريحات أحمد الريسوني؟
كيف ردت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر على تصريحات أحمد الريسوني؟
ردت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على تصريحات الداعية المغربي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التي زعم فيها أن موريتانيا والصحراء... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T13:24+0000
2022-08-21T13:24+0000
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وجاء رد الجمعية بتجميد نشاطها في الاتحاد، حسبما ذكرت صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد.وقالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الأحد، إنها تشترط تقديم الريسوني لاعتذار واضح عن تصريحاته أو التقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حتى تقوم بالعدول عن قرار تجميد عضويتها في الاتحاد.ووجه رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم دعوة لكل العلماء المسلمين لتبني مطالب ودعوات إقالة الريسوني على خلفية تصريحاته عن الصحراء الغربية.ووصف قسوم، ما قاله الريسوني بأنه "مستغرب" خاصة أن الريسوني قال إنه "مستعد للجهاد مع العلماء المغاربة في الصحراء الغربية وتندوف".
https://sputnikarabic.ae/20220820/العاهل-المغربي-يحث-الدول-التي-تجمعها-علاقات-مع-المغرب-على-توضيح-موقفها-من-قضية-الصحراء-1066674086.html
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العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, الجزائر, أخبار المغرب اليوم
كيف ردت جمعية العلماء المسلمين في الجزائر على تصريحات أحمد الريسوني؟
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ردت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين على تصريحات الداعية المغربي أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، التي زعم فيها أن موريتانيا والصحراء الغربية تتبعان للمغرب ودعا إلى الزحف نحو مدينة تندوف الجزائرية.
وجاء رد الجمعية بتجميد نشاطها في الاتحاد، حسبما ذكرت
صحيفة "النهار" الجزائرية، اليوم الأحد.
وقالت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، اليوم الأحد، إنها تشترط تقديم الريسوني لاعتذار واضح عن تصريحاته أو التقدم باستقالته من منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حتى تقوم بالعدول عن قرار تجميد عضويتها في الاتحاد.
ووجه رئيس الجمعية عبد الرزاق قسوم دعوة لكل العلماء المسلمين لتبني مطالب ودعوات إقالة الريسوني على خلفية تصريحاته عن الصحراء الغربية
.
ووصف قسوم، ما قاله الريسوني بأنه "مستغرب" خاصة أن الريسوني قال إنه "مستعد للجهاد مع العلماء المغاربة في الصحراء الغربية
وتندوف".