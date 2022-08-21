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https://sputnikarabic.ae/20220821/لحظة-إطلاق-النار-على-الحافلة-الإسرائيلية-قرب-قرية-سلواد-شمال-رام-الله-فيديو-1066676721.html
لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو
لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو
نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T01:58+0000
2022-08-21T01:58+0000
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وتظهر المقاطع المصورة، الحافلة الإسرائيلية تسير على الطريق، فيما تظهر مقاطع أصوات إطلاق النار على الحافلة.وقبل قليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-بلدات-فلسطينية-بحثا-عن-مطلق-النار-على-الحافلة-1066676288.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم

لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو

01:58 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLIإسرائيلي ينظر إلى أثر رصاصة على نافذة حافلة بعد هجوم في القدس 14 أغسطس 2022
إسرائيلي ينظر إلى أثر رصاصة على نافذة حافلة بعد هجوم في القدس 14 أغسطس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD GHARABLI
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نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
وتظهر المقاطع المصورة، الحافلة الإسرائيلية تسير على الطريق، فيما تظهر مقاطع أصوات إطلاق النار على الحافلة.
وقبل قليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.
وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.
كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".
عشرات الإصابات بقمع الجيش الإسرائيلي مسيرات ضد الاستيطان في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
إعلام: قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم عدة بلدات فلسطينية بحثا عن مطلق النار على الحافلة
00:30 GMT
هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
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