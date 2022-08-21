https://sputnikarabic.ae/20220821/لحظة-إطلاق-النار-على-الحافلة-الإسرائيلية-قرب-قرية-سلواد-شمال-رام-الله-فيديو-1066676721.html
لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو
لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو
نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T01:58+0000
2022-08-21T01:58+0000
2022-08-21T01:58+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066676448_0:26:3073:1754_1920x0_80_0_0_b8229d12e7aecebb5c077b099d2f7f17.jpg
وتظهر المقاطع المصورة، الحافلة الإسرائيلية تسير على الطريق، فيما تظهر مقاطع أصوات إطلاق النار على الحافلة.وقبل قليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.
https://sputnikarabic.ae/20220821/إعلام-قوات-الجيش-الإسرائيلي-تقتحم-عدة-بلدات-فلسطينية-بحثا-عن-مطلق-النار-على-الحافلة-1066676288.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066676448_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_39afe16cb73264998c607aa390a77744.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم
لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب قرية سلواد شمال رام الله.. فيديو
تابعنا عبر
نشرت وسائل إعلام عبرية وفلسطينية، اليوم الأحد، مقاطع مصورة قالوا إنها تظهر لحظة إطلاق النار على الحافلة الإسرائيلية قرب بلدة سلواد شمال شرق رام الله.
وتظهر المقاطع المصورة، الحافلة الإسرائيلية تسير على الطريق، فيما تظهر مقاطع أصوات إطلاق النار على الحافلة
.
وقبل قليل، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي بلدة سلواد شمال شرق رام الله بقوات كبيرة، بحثا عن مطلق النار على الحافلة الإسرائيلية.
وأضافت وسائل الإعلام، أنه تم إغلاق مداخل قرية سلواد شرق مدينة رام الله ومنع المركبات من الدخول إلى القرية.
كانت وسائل إعلام عبرية، ذكرت أنه تم إطلاق 8 أعيرة نارية على الأقل أصابت حافلة مصفحة تابعة لشركة إيغد مليئة بالمستوطنين قرب سلواد.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إنه "لم تقع إصابات، ولحقت أضرارا بالحافلة، وتقوم قوات الجيش بتمشيط المنطقة بحثًا عن المنفذين".
هذا وأُصيب 8 أشخاص، فجر يوم الأحد الماضي، إثر إطلاق نار على حافلة إسرائيلية، قرب البلدة القديمة من مدينة القدس.