https://sputnikarabic.ae/20220821/لماذا-يرفض-الإطار-التنسيقي-دعوة-الصدر-إلى-الحوار-العلني-لحل-أزمة-العراق-السياسية-1066698297.html

لماذا يرفض الإطار التنسيقي دعوة الصدر إلى الحوار العلني لحل أزمة العراق السياسية؟

لماذا يرفض الإطار التنسيقي دعوة الصدر إلى الحوار العلني لحل أزمة العراق السياسية؟

يبدو أن دعوة التيار الصدري إلى حوار علني ومباشر مع الإطار والأحزاب الأخرى لن يكتب لها النجاح، نظرا لما سيترتب على قبول هذا الطرح من كشف لما تم التستر عليه خلال... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T17:46+0000

2022-08-21T17:46+0000

2022-08-21T17:46+0000

العراق

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وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، أمس السبت، أنه قدم مقترحا للأمم المتحدة لعقد جلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.وقال الصدر، عبر حسابه على "تويتر"، إنه لكن لم ير تجاوبا ملموسا، مضيفا: "تنازلت كثيرا من أجل الشعب والسلم الأهلي وأنتظر ما بجعبة الفرقاء السياسيين من إصلاح ما فسد لإنقاذ العراق".بداية يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية، الدكتور غازي السكوتي: "إلى الآن الإطار التنسيقي يرفض دعوة التيار الصدري إلى مبادرة أو حوار مفتوح بين التيار والأحزاب الأخرى الموجودة ضمن إطار العملية السياسية، والتي من بينها الإطار التنسيقي وكذلك الأمم المتحدة التي يقول التيار إنه قدم الدعوة إليها لحضور هذا الحوار من أجل المكاشفة والشفافية".قضايا خطيرةوأضاف السكوتي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الإطار يرفض الدعوة والذهاب إلى حوار علني يكشف الحقائق أمام الرأي العام، خصوصا أن هناك قضايا تتعلق "بالفساد المالي وهناك جهات قد تتعرض لاتهامات كبيرة من قبل الصدر أمام الرأي العام في البلاد".وتابع: "وذلك علاوة على ملف الميليشيات المسلحة والسلاح المنفلت والدستور ومقترحات تعديل بعض مواده، من أجل تصحيح طبيعة النظام وبشكل خاص، موضوع المحاصصة الطائفية والذي قاد البلاد إلى كارثة".وأضاف السكوتي أن هناك الكثير من الأمور تحتاج إلى إعادة مراجعة ومناقشات وإعادة نظر شاملة، لكن كل الشواهد تؤكد أن الإطار التنسيقي لا يذهب في اتجاه المصالحة، لأنه وبكل أسف يمارس عملية إنكار للحقائق.وأردف: "جميعنا يتذكر ما حدث للشباب المحتجين في البصرة والناصرية والعمارة وبغداد، حيث تم مواجهة هؤلاء الشباب بالقتل من خلال المافيات التابعة للمليشيات والأحزاب السياسية بتهمة أن تلك الاحتجاجات ترتبط بالسفارات وأنهم عملاء للخارج".واعتبر السكوتي أن ما يطرحه الصدر اليوم هو "ثورة للإصلاح والتغيير السياسي والاجتماعي والاقتصادي؛ ثورة من أجل معالجة مشكلات الفقر والتخلف والجوع والبطالة والأمية والعشوائيات".وختم: "كل هذه المشكلات الكبرى التي تعيشها البلاد اليوم، هى نتاج طبيعي للمحاصصة الطائفية وهيمنة الأحزاب التي تمارس عملية إنكار متعمد لكل تلك المظاهر الخطيرة التي عصفت بالبلاد منذ 19 عام، علاوة على استحواذ القيادات الميليشياوية التي تستحوذ على المليارات وفقا لما كشفه وزير المالية العراقي المستقيل".التوقيتات الدستوريةمن جانبه يقول الحقوقي العراقي، الدكتور رحيم الكبيسي، إن هناك انتخابات جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وهناك توقيتات دستورية تتبع تلك العملية وفي مواعيد محددة، بأن يعقد مجلس النواب جلسة برئاسة أكبر الأعضاء سنا يختار خلالها رئيسه والنائبين.ثم بعد ذلك وخلال فترة زمنية لا تزيد على 30 يوم يختار المجلس رئيس الجمهورية، ثم يقوم الرئيس بتكليف الكتلة الأكبر باختيار رئيس الحكومة وتشكيل الوزارة، كل ما سبق توقف تماما بعد جلسة انتخاب رئيس البرلمان ونائبيه، بحسب الكبيسي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك": "بعد التوقف دخلنا في مراحل القضاء ولم يعد هناك شىء اسمه توقيتات دستورية يجب الالتزام بها، ونحن نقول في لغة القانون أن المواعيد من النظام العام، أي لا يمكن أن يتم الاتفاق على مخالفته بالزيادة أو النقصان، وبالتالي لم يعد هناك الآن شىء اسمه توقيتات دستورية".واستطرد: "هذا الأمر يعني أن مجلس النواب الحالي فقد شرعيته، علاوة على أن الشارع المحتقن يريد إعادة الانتخابات خصوصا بعد انسحاب نواب الكتلة الصدرية، وكيف يتم استبدال نواب التيار بنواب خاسرين، لأن هذا يعني تغييب إرادة الشارع لصالح آخرين، لذا فإنه يستحيل طبقا للقانون بقاء مجلس النواب، وإنهاء الأزمة يتعلق بحل مجلس النواب والدعوة إلى انتخابات مبكرة".وأوضح الحقوقي العراقي، أن المطالبات بحل البرلمان والتفاوض العلني هى مطالب للشارع العراقي وليست قاصرة على الصدر، فقد تم قتل أكثر من 800 شخص أثناء ثورة تشرين، بالإضافة لأكثر من 35 ألف مصاب ولم يتحرك القضاء، كما أن رئيس الوزراء الذي قامت عليه الثورة، كان يجب أن يكون اليوم بالسجن لأنه رئيس السلطة التنفيذية وقائد الجيش.وقال التيار الصدري، الخميس الماضي، إن جلسة الحوار الوطني العراقي أسفرت عن نقاط عديمة الفائدة، ليس فيها ما يخص الشعب ولا خدمته ولا تطلعاته.ولفت التيار الصدري إلى أنه "إذا كان هدف الحوار الوطني حل الانسداد السياسي في العراق فيجب أن تكون جلسته علنية"، موضحا أن "جلسات الحوار الوطني المغلقة لا تراعي رغبة الشعب العراقي في تحقيق الأمن والاستقرار".يعاني العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، من أزمة سياسية حادة، حيث لم تفض المشاورات بين الأطراف السياسية لتسمية رئيس للوزراء إلى نتيجة.

https://sputnikarabic.ae/20220820/مقتدى-الصدر-يعلن-لأول-مرة-تقديم-مقترح-للأمم-المتحدة-لجلسة-حوار-علنية-مع-الفرقاءالسياسيين-1066660059.html

https://sputnikarabic.ae/20220808/المالكي-يرفض-دعوة-الصدر-لا-حل-للبرلمان-ولا-انتخابات-مبكرة-إلا-بعودة-المجلس-الحالي-للانعقاد-1066177473.html

https://sputnikarabic.ae/20220821/العراق-ينسق-مع-الأمم-المتحدة-لإنهاء-ملف-مخيم-الهول-السوري-1066697766.html

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