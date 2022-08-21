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https://sputnikarabic.ae/20220821/ليدز-يونايتد-يهزم-تشيلسي-بثلاثية-نظيفة-في-الدوري-الإنجليزي-فيديو-1066695276.html
ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
حقق ليدز يونايتد انتصارا كبيرا على حساب تشيلسي بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T16:27+0000
2022-08-21T16:27+0000
نادي تشيلسي
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
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وسجل ثلاثية ليدز في المباراة، برندن أرونسون في الدقيقة (33) ورودريغو في الدقيقة (37) وجاك هاريسون في الدقيقة (69).هذه هي الهزيمة الأولى لتشيلسي خلال الموسم الحالي بعد فوز وتعادل وحيد.وحضر المدير الفني لتشيلسي، توماس توخيل، المباراة من على مقاعد البدلاء بعد قبول الاستئناف الذي قدمه لرابطة الدوري الإنجليزي عقابه بالإيقاف لمباراة واحدة.بتلك النتيجة، رفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ12.
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نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة
نادي تشيلسي, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة

ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو

16:27 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLISتشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
تشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
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حقق ليدز يونايتد انتصارا كبيرا على حساب تشيلسي بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية ليدز في المباراة، برندن أرونسون في الدقيقة (33) ورودريغو في الدقيقة (37) وجاك هاريسون في الدقيقة (69).
هذه هي الهزيمة الأولى لتشيلسي خلال الموسم الحالي بعد فوز وتعادل وحيد.
وحضر المدير الفني لتشيلسي، توماس توخيل، المباراة من على مقاعد البدلاء بعد قبول الاستئناف الذي قدمه لرابطة الدوري الإنجليزي عقابه بالإيقاف لمباراة واحدة.
بتلك النتيجة، رفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ12.
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