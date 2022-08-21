ليدز يونايتد يهزم تشيلسي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي... فيديو
© AFP 2022 / PAUL ELLISتشيلسي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي
© AFP 2022 / PAUL ELLIS
حقق ليدز يونايتد انتصارا كبيرا على حساب تشيلسي بثلاثية نظيفة، اليوم الأحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل ثلاثية ليدز في المباراة، برندن أرونسون في الدقيقة (33) ورودريغو في الدقيقة (37) وجاك هاريسون في الدقيقة (69).
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) August 21, 2022
⚽️ | لـيـدز يـونـايـتـد 1 × 0 تـشـيـلـسـي
🎯 | هدف ارونسون بعد خطأ ميندي 🥶 !#الدوري_الانجليزي #تشيلسي_ليدز_يونايتد
pic.twitter.com/TjqPCAOmiQ
هذه هي الهزيمة الأولى لتشيلسي خلال الموسم الحالي بعد فوز وتعادل وحيد.
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) August 21, 2022
⚽️ | لـيـدز يـونـايـتـد 2 × 0 تـشـيـلـسـي
🎯 | هدف رودريغو .#الدوري_الانجليزي #تشيلسي_ليدز_يونايتد
pic.twitter.com/jZEKH7JxPd
وحضر المدير الفني لتشيلسي، توماس توخيل، المباراة من على مقاعد البدلاء بعد قبول الاستئناف الذي قدمه لرابطة الدوري الإنجليزي عقابه بالإيقاف لمباراة واحدة.
🏆 | الـدوري الأنـجـلـيـزي 🏴— سناب ⚽️ کرة (@Sports8H) August 21, 2022
⚽️ | لـيـدز يـونـايـتـد 3 × 0 تـشـيـلـسـي
🎯 | هدف هاريسون .#الدوري_الانجليزي
pic.twitter.com/HEpqfwF0Nw
بتلك النتيجة، رفع ليدز رصيده إلى 7 نقاط ليرتقي إلى المركز الثاني، بينما تجمد رصيد تشيلسي عند 4 نقاط، ليتراجع إلى المركز الـ12.