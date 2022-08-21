https://sputnikarabic.ae/20220821/مصدر-لـسبوتنيك-مصر-تستضيف-غدا-قمة-بحضور-قادة-الأردن-وقطر-والعراق-والإمارات-1066683598.html
مصدر لـ"سبوتنيك": مصر تستضيف غدا قمة بحضور قادة الأردن وقطر والعراق والإمارات
مصدر لـ"سبوتنيك": مصر تستضيف غدا قمة بحضور قادة الأردن وقطر والعراق والإمارات
أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تستضيف غدا الاثنين قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر، في مدينة العلمين المصرية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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وقال المصدر الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "إن مدينة العلمين المصرية، ستستضيف غدا الاثنين، قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر".ومنذ قليل، وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى مطار مدينة العلمين في مصر حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وحسب بيان الرئاسة المصرية، تبادل الزعيمان الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.كما بحث الجانبان أيضا مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما.
https://sputnikarabic.ae/20220617/السيسي-التصدي-للأزمة-الاقتصادية-الحالية-يتطلب-تضافر-الجهود-الدولية-1063783487.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار الأردن, قطر, العراق, الرئيس عبدالفتاح السيسي
مصدر لـ"سبوتنيك": مصر تستضيف غدا قمة بحضور قادة الأردن وقطر والعراق والإمارات
11:10 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 11:29 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
أكد مصدر دبلوماسي في وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أن مصر تستضيف غدا الاثنين قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر، في مدينة العلمين المصرية.
وقال المصدر الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، في تصريحات لـ"سبوتنيك
": "إن مدينة العلمين المصرية، ستستضيف غدا الاثنين، قمة تجمع قادة مصر والعراق والأردن والإمارات وقطر".
وبين أن القمة ستكون على مستوى رفيع، وستبحث قضايا الاقتصاد والطاقة والسياسة والأمن بالمنطقة.
ومنذ قليل، وصل رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى مطار مدينة العلمين في مصر حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تبادل الزعيمان الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمي والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية.
كما بحث الجانبان أيضا مسارات التعاون الثنائي والفرص العديدة الواعدة لتوسيع آفاقه إلى مستويات أرحب تعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية التي تدعم تطلعاتهما نحو تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والازدهار لشعبيهما.