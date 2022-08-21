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https://sputnikarabic.ae/20220821/مصر-تعزي-العراق-في-ضحايا-كربلاء-1066701859.html
مصر تعزي العراق في ضحايا كربلاء
مصر تعزي العراق في ضحايا كربلاء
أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الانهيار الترابي في محافظة كربلاء العراقية، وأكدت تضمنها الكامل مع العراق. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
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وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أعربت عن "عميق التعازي وبالغ المواساة لجمهورية العراق الشقيق، ولذوي الضحايا، جرّاء سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والمصابين إثر حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء".وأضاف البيان: "تؤكد مصر، حكومة وشعباً، على تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث المُفجِع".وتابع البيان أن مصر تتطلع إلى "نجاح الجهود المضنية الجارية لإنقاذ العالقين وإسعافهم؛ وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".وأعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مصرع 4 أشخاص إثر حادث انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني أنه تم انتشال 4 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي في كربلاء.وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.وعملت السلطات على إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.
https://sputnikarabic.ae/20220821/السلطات-العراقية-تحدد-سبب-الانهيار-الترابي-في-كربلاء-وتؤكد-استمرار-عمليات-الإنقاذ-فيديو-1066682565.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصر تعزي العراق في ضحايا كربلاء

20:40 GMT 21.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Sputnik . Nazek Mohammed
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أعربت مصر عن تعازيها في ضحايا الانهيار الترابي في محافظة كربلاء العراقية، وأكدت تضمنها الكامل مع العراق.
وبحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية، اليوم الأحد، أعربت عن "عميق التعازي وبالغ المواساة لجمهورية العراق الشقيق، ولذوي الضحايا، جرّاء سقوط عدد من الضحايا الأبرياء والمصابين إثر حادث الانهيار الترابي في محافظة كربلاء".
وأضاف البيان: "تؤكد مصر، حكومة وشعباً، على تضامنها الكامل مع العراق الشقيق في هذا الحادث المُفجِع".
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
السلطات العراقية تحدد سبب الانهيار الترابي في كربلاء وتؤكد استمرار عمليات الإنقاذ... فيديو
10:39 GMT
وتابع البيان أن مصر تتطلع إلى "نجاح الجهود المضنية الجارية لإنقاذ العالقين وإسعافهم؛ وتعرب عن خالص تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين".
وأعلنت السلطات العراقية، اليوم الأحد، مصرع 4 أشخاص إثر حادث انهيار مزار ديني بمدينة كربلاء وسط البلاد.
وذكر بيان صادر عن مديرية الدفاع المدني أنه تم انتشال 4 جثث من تحت ركام حادث انهيار قطارة الإمام علي في كربلاء.
وبوقت سابق اليوم، أعلن الدفاع المدني إنقاذ طفلين وصبي من بين المحاصرين أسفل كتل صخرية وركام جراء الانهيار الترابي.
وعملت السلطات على إيصال الأكسجين ومياه الشرب والطعام للمحتجزين عبر عمل ثغرات في كومة الركام والكتل الخرسانية مع التواصل اللفظي المستمر لطمأنتهم.
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