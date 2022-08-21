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مصر… حريق محدود في دير "السيدة العذراء" والدفاع المدني يسيطر عليه دون إصابات
مصر… حريق محدود في دير "السيدة العذراء" والدفاع المدني يسيطر عليه دون إصابات
سيطرت قوات الدفاع المدني المصرية على حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم في درنكة بأسيوط، جنوبي البلاد، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ"مولد... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T18:53+0000
2022-08-21T18:53+0000
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ونقلت "بوابة الأهرام" عن الأنبا بيشوي، راعي دير العذراء، قوله إن الحريق "كان محدودا جدا، واندلع في بعض المخلفات داخل أحد المناور بالدير، وتمت السيطرة الفورية عليه".وأكد أن "الاحتفالات لم تتأثر، وجميع من في حرم الدير وخارجه يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء".وتجرى الاحتفالات بمولد "السيدة العذراء" في دير العذراء مريم، كل عام في الفترة من 7 أغسطس/آب حتى 21 من نفس الشهر، وهي تلك الفترة التي شهدت مكوث العائلة المقدسة بداخل المغارة أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.
https://sputnikarabic.ae/20220818/النيابة-العامة-المصرية-تعلن-نتائج-التحقيقات-بشأن-حريق-كنيسة-أبي-سيفين-في-إمبابة-1066580450.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, أخبار العالم العربي

مصر… حريق محدود في دير "السيدة العذراء" والدفاع المدني يسيطر عليه دون إصابات

18:53 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINكنيسة مصرية
كنيسة مصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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سيطرت قوات الدفاع المدني المصرية على حريق محدود في دير السيدة العذراء مريم في درنكة بأسيوط، جنوبي البلاد، وذلك أثناء احتفالات الأقباط الأرثوذكس بـ"مولد العذراء".
ونقلت "بوابة الأهرام" عن الأنبا بيشوي، راعي دير العذراء، قوله إن الحريق "كان محدودا جدا، واندلع في بعض المخلفات داخل أحد المناور بالدير، وتمت السيطرة الفورية عليه".
وأكد أن "الاحتفالات لم تتأثر، وجميع من في حرم الدير وخارجه يحتفلون بالليلة الختامية لمولد السيدة العذراء".
كنيسة أبو سيفين في حي إمبابة، الجيزة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 18.08.2022
النيابة العامة المصرية تعلن نتائج التحقيقات بشأن حريق كنيسة أبي سيفين في إمبابة
18 أغسطس, 13:52 GMT
وتجرى الاحتفالات بمولد "السيدة العذراء" في دير العذراء مريم، كل عام في الفترة من 7 أغسطس/آب حتى 21 من نفس الشهر، وهي تلك الفترة التي شهدت مكوث العائلة المقدسة بداخل المغارة أثناء هروبها من فلسطين إلى مصر من بطش الملك هيرودس الذي كان يسعى لقتل السيد المسيح.
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