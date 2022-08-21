https://sputnikarabic.ae/20220821/معادلة-حزب-الله-واضحة-لا-استخراج-لغازنا-لا-استخراج-للغاز-عندكم-والمقاومة-جاهزة-لكل-الاحتمالات--1066690075.html
معادلة "حزب الله" واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم" والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
معادلة "حزب الله" واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم" والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلن عنه مصدر لبناني، يوم السبت الماضي، أن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين... 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:48+0000
2022-08-21T14:48+0000
2022-08-21T14:59+0000
راديو
نافذة على لبنان
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رفعت البدوي : معادلة حزب الله واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم " والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
رفعت البدوي : معادلة حزب الله واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم " والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
وأشارت القناة إلى أن تل أبيب لن تقدم أي تنازلات حيال حقل كاريش النفطي، لكنها "قدمت عرضا محسنا للبنان عبر الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار البدوي إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..
سبوتنيك عربي
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2022
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, نافذة على لبنان, аудио
راديو, نافذة على لبنان, аудио
معادلة "حزب الله" واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم" والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات
14:48 GMT 21.08.2022 (تم التحديث: 14:59 GMT 21.08.2022) تابعنا عبر
تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلن عنه مصدر لبناني، يوم السبت الماضي، أن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. فيما أفادت قناة إسرائيلية بأن هناك اقترابا من اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع لبنان.
وأشارت القناة إلى أن تل أبيب لن تقدم أي تنازلات حيال حقل كاريش النفطي، لكنها "قدمت عرضا محسنا للبنان عبر الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".
يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:
"حتى اللحظة لا شيء ملموس سوى كلام ووعود من قبل الولايات المتحدة، لم تنفذ كالعادة تماما، وأيضا تسريبات من هنا وهناك، وخصوصا بعدما أطلق الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله المعادلة التي هزت الكيان الصهيوني وأربكته، بكاريش وما بعد كاريش".
"العدو الإسرائيلي يعيش حالة من التخبط في كل الاتجاهات، إن كان على اتجاه قرب ما يسمى العودة إلى اتفاق 2015 النووي مع إيران، وأيضا تخبط كيف يتعامل مع المعادلة التي أطلقها نصرالله بالنسبة لموضوع البلوكات الموجودة بين لبنان وفلسطين المحتلة. والمعادلة تنص صراحة على استخراج الغاز من لبنان مقابل استخراج الغاز من حقول فلسطين المحتلة، وأضاف أن الأمور تتجه نحو التصعيد إن لم يقدم للبنان ما يطالب به والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات".
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..