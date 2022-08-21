https://sputnikarabic.ae/20220821/معادلة-حزب-الله-واضحة-لا-استخراج-لغازنا-لا-استخراج-للغاز-عندكم-والمقاومة-جاهزة-لكل-الاحتمالات--1066690075.html

معادلة "حزب الله" واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم" والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات

معادلة "حزب الله" واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم" والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات

تتناول حلقة اليوم من البرنامج ما أعلن عنه مصدر لبناني، يوم السبت الماضي، أن لبنان وإسرائيل اقتربا من التوصل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T14:48+0000

2022-08-21T14:48+0000

2022-08-21T14:59+0000

راديو

نافذة على لبنان

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رفعت البدوي : معادلة حزب الله واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم " والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات رفعت البدوي : معادلة حزب الله واضحة "لا استخراج لغازنا لا استخراج للغاز عندكم " والمقاومة جاهزة لكل الاحتمالات

وأشارت القناة إلى أن تل أبيب لن تقدم أي تنازلات حيال حقل كاريش النفطي، لكنها "قدمت عرضا محسنا للبنان عبر الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين".يقول المستشار والباحث في الشؤون الإقليمية رفعت البدوي، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الصدد:وأشار البدوي إلى أن:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق في هذه الصفحة..

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2022

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عماد الطفيلي https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png

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