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https://sputnikarabic.ae/20220821/معلومات-عن-القوات-الجوية-لكوريا-الشمالية-1066693400.html
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:44+0000
2022-08-21T15:44+0000
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وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات أخرى، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
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انفوجرافيك, инфографика
انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية

15:44 GMT 21.08.2022
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تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية.
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية - سبوتنيك عربي
وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات أخرى، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
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