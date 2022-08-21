https://sputnikarabic.ae/20220821/معلومات-عن-القوات-الجوية-لكوريا-الشمالية-1066693400.html
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T15:44+0000
2022-08-21T15:44+0000
2022-08-21T15:44+0000
انفوجرافيك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066692987_1:0:1411:793_1920x0_80_0_0_6f3e58222eeedf9d1c93580b501b8ebe.png
وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات أخرى، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/15/1066692987_178:0:1235:793_1920x0_80_0_0_74b33cf488f2b46163435109829ce7f8.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن القوات الجوية لكوريا الشمالية
تابعنا عبر
تصنف القوات الجوية لكوريا الشمالية في المرتبة رقم 11 بين أضخم 142 قوة جوية في العالم وتمتلك 946 طائرة حربية.
وتضم تلك القوة 458 مقاتلة وطائرة اعتراضية و114 طائرة هجومية، إضافة إلى طائرات أخرى، بينما يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة رقم 30 عالميا.