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https://sputnikarabic.ae/20220821/مقتل-9-جنود-باكستانيين-بعد-انقلاب-شاحنتهم-في-كشمير-1066689264.html
مقتل 9 جنود باكستانيين بعد انقلاب شاحنتهم في كشمير
مقتل 9 جنود باكستانيين بعد انقلاب شاحنتهم في كشمير
لقى تسعة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة، بعد أن سقطت شاحنتهم في واد في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير صباح اليوم الأحد. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T14:24+0000
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وقال مسؤولون عسكريون إن الشاحنة - وهي جزء من قافلة عسكرية - كانت متجهة نحو مانغ باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا آباد، على بعد نحو 12 كم قبل وجهتها، نحو الساعة الرابعة صباح اليوم.وأخبر مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: "كان هناك 13 جنديا بينهم السائق على متن الشاحنة وتوفي سبعة منهم على الفور بينما أصيب الباقون"، بحسب وكالة "رويترز".وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى في روالاكوت، حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما. قالت الشرطة المحلية إن الشاحنة سقطت على عمق 500 قدم (150 مترا) في الوادي.تحدث حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية ويلقى باللوم فيها في الغالب على الطرق الضيقة مع تدابير السلامة التي لا تذكر إلى جانب القيادة المتهورة.
https://sputnikarabic.ae/20220809/-مقتل-4-جنود-باكستانيين-في-هجوم-انتحاري-قرب-الحدود-الأفغانية-1066215905.html
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العالم
العالم

مقتل 9 جنود باكستانيين بعد انقلاب شاحنتهم في كشمير

14:24 GMT 21.08.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeedالجيش الباكستاني
الجيش الباكستاني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© AFP 2022 / Abdul Majeed
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لقى تسعة جنود باكستانيين على الأقل مصرعهم وأصيب أربعة، بعد أن سقطت شاحنتهم في واد في الجزء الخاضع للإدارة الباكستانية من إقليم كشمير صباح اليوم الأحد.
وقال مسؤولون عسكريون إن الشاحنة - وهي جزء من قافلة عسكرية - كانت متجهة نحو مانغ باجري في منطقة باغ بكشمير الباكستانية عندما وقع الحادث بالقرب من شوجا آباد، على بعد نحو 12 كم قبل وجهتها، نحو الساعة الرابعة صباح اليوم.
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وأخبر مسؤول عسكري طلب عدم نشر اسمه، لأنه غير مخول بالتحدث لوسائل الإعلام: "كان هناك 13 جنديا بينهم السائق على متن الشاحنة وتوفي سبعة منهم على الفور بينما أصيب الباقون"، بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف أن الجرحى نقلوا إلى مستشفى في روالاكوت، حيث توفي اثنان منهم متأثرين بجراحهما. قالت الشرطة المحلية إن الشاحنة سقطت على عمق 500 قدم (150 مترا) في الوادي.
تحدث حوادث الطرق بشكل متكرر في المناطق الجبلية في كشمير الباكستانية ويلقى باللوم فيها في الغالب على الطرق الضيقة مع تدابير السلامة التي لا تذكر إلى جانب القيادة المتهورة.
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