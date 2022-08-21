https://sputnikarabic.ae/20220821/نقيب-الأطباء-في-لبنان-يطلق-صرخة-تحذيرية-الخيارات-باتت-مفتوحة--1066685086.html

نقيب الأطباء في لبنان يطلق صرخة تحذيرية... الخيارات باتت مفتوحة

نقيب الأطباء في لبنان يطلق صرخة تحذيرية... الخيارات باتت مفتوحة

أطلق نقيب الأطباء في لبنان يوسف بخاش، اليوم الأحد، صرخة وجع وتحذير، في +وجه كل المسؤولين والمعنيين، معلناً أن الخيارات باتت مفتوحة لما فيه مصلحة الطبيب والمريض... 21.08.2022, سبوتنيك عربي

2022-08-21T11:45+0000

2022-08-21T11:45+0000

2022-08-21T11:46+0000

العالم العربي

اقتصاد

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وقال بخاش في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أطلقنا الصرخة، لأن وضع الطبيب أصبح صعباً، ومنذ بداية الأزمة عام 2019 ظهرت لدينا أول موجة هجرة أطباء، وتفهمنا بأن هناك أزمة اقتصادية والأشخاص الذين لديهم المقدرة على السفر قد سافروا، وبعد ذلك نتج عن انفجار 4 أغسطس/آب أيضاً موجة ثانية من هجرة الأطباء، وكنقابة كنا نعتقد أن هذه الهجرة ستأخذ مجراها الطبيعي وستتوقف، ولكن نرى أن هناك أطباء كثيرين في الوقت الحالي يقدمون طلبات هجرة للخارج مع عائلاتهم وبذلك يصبح لدينا موجة ثالثة من هجرة الأطباء".وأشار بخاش إلى أن "الهجرة الأساسية للأطباء أسبابها مالية، لأن الطبيب لا يصله حقه، الانهيار مستمر بالعملة الوطنية، 70% و 80% من الأطباء يعملون مع الهيئات الضامنة الرسمية، قيمة العمل الطبي لم يتعدل منذ العام 2019 حتى اليوم وخاصة بدل الأتعاب لكل عمل طبي أو عملية جراحية، لا تزال تدفع على أساس الدولار 1500 ليرة لبنانية، فكيف اليوم الطبيب الملتزم حتى اليوم وأتحدث باسم كل الأطباء الملتزمين بالقسم الذين أدوه في النقابة ولن يتراجعوا عن مداواة أي مريض ولو أنه غير قادر على دفع بدل الأتعاب"، متسائلا "كيف سيستمر الطبيب في الحياة؟".وأضاف أن "المشكلة الثالثة هي أنه عندما تدفع الهيئة الضامنة وتحول بدل أتعاب للجنة طبية في المستشفى يرفضها المصرف، ولا نفهم لماذا يرفضها المصرف مع أن هذا الرفض غير منطقي وغير قانوني، ويتذرع بأنه ليس لديه ملاءة وسيولة، وهنا النقابة تحاول أن تحل كل حالة على حياد وتتواصل مع مدير البنك لحلها وليقبل المصرف صرف الحوالة يطلب خصم من 30 إلى 40% من قيمتها".كما ذكر بخاش أن "كل طبيب أسوة باللبنانيين بشكل عام لديه سقف محدد ولا يستطيع سحب أكثر من 3 إلى 6 ملايين ليرة لبنانية من حسابه في المصرف بأحسن الأحوال، فكيف سيستمر الطبيب بكل النية الطيبة والهمة، ويدفع مصاريف عيادته إذا بقت الأمور على هذا النحو".كذلك أشار إلى أن "الطبيب ليس بعيداً عن الوضع ونعلم أن الجهات المعنية لديها مشاكل مالية والدولة اللبنانية منهارة، والمصارف لديها مشاكل، ولكن يوجد حد أدنى من بدل الأتعاب الذي يجب أن يدفع لكي يستطيع الطبيب أن يستمر لحين دخول البلد بسياسة التعافي".وأكد أن "الخيارات مفتوحة بكل المجالات ولا يوجد شيء محدد، ومن بعد صرخة الوجع التي أطلقناها، سنتواصل مع المصرف المركزي وجمعية المصارف ومع الضمان الاجتماعي والوزارة ونعتقد بالحوار نستطيع أن يصل للطبيب جزءا من مستحقاته، والأكيد أننا لن نضع المواطن في فوهة المدفع ونقول إننا سنتوقف عن تأدية رسالتنا بالعلاج، هذه ليست أخلاقنا".

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