https://sputnikarabic.ae/20220821/نواب-ومسؤولون-في-جمهورية-التشيك-يعارضون-إصدار-تأشيرات-شنغن-للمواطنين-الروس-1066678433.html
نواب ومسؤولون في جمهورية التشيك يعارضون إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس
نواب ومسؤولون في جمهورية التشيك يعارضون إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس
أفادت وسائل إعلام تشيكية، أمس الجمعة، أن مسؤولين مؤثرين في البلاد عارضوا إصدار تأشيرات "شينغن" للمواطنين الروس. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T06:42+0000
2022-08-21T06:42+0000
2022-08-21T06:42+0000
العالم
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ونقل إذاعة "راديو تشيك" تصريحات رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن في مجلس الشيوخ التشيكي، بافيل فيشر، الذي قال: "من أجل سلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومواطني جمهورية التشيك يجب إيقاف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس".وتابع قائلا: "لكن بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم يحق لهم التقدم بطلب إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية".وأشار فيشر إلى أنه كان داعما لتطبيق مثل هذه الإجراءات منذ فترة طويلة، معتبرا أنه من المعيب إعطاء تأشيرات للروس مقابل استثماراتهم في اقتصادات الدول.في سياق متصل، اعتبرت النائبة في البرلمان التشيكي ماريك زانيشيك أنه كان من المفترض أن يكون حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس من أولى العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فكرة حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم العديد من أعضاء البرلمان التشيكي. وحظرت جمهورية التشيك إصدار تأشيرات الدخول والإقامة للمواطنين الروس، باستثناء الأغراض الإنسانية، وذلك بقرار من وزارة الخارجية في 25 فبراير الماضي.ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في اجتماع غير رسمي نهاية آب/ أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
نواب ومسؤولون في جمهورية التشيك يعارضون إصدار تأشيرات "شنغن" للمواطنين الروس
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أفادت وسائل إعلام تشيكية، أمس الجمعة، أن مسؤولين مؤثرين في البلاد عارضوا إصدار تأشيرات "شينغن" للمواطنين الروس.
ونقل إذاعة "راديو تشيك"
تصريحات رئيس لجنة الشؤون الدولية والدفاع والأمن في مجلس الشيوخ التشيكي، بافيل فيشر، الذي قال: "من أجل سلامة مواطني دول الاتحاد الأوروبي ومواطني جمهورية التشيك يجب إيقاف إصدار تأشيرات شنغن للمواطنين الروس".
وتابع قائلا: "لكن بالنسبة لأولئك الروس الذين يحتاجون إلى الدعم يحق لهم التقدم بطلب إلى دول الاتحاد الأوروبي مع طلب الإقامة والحماية الدولية".
وأشار فيشر إلى أنه كان داعما لتطبيق مثل هذه الإجراءات منذ فترة طويلة، معتبرا أنه من المعيب إعطاء تأشيرات للروس مقابل استثماراتهم في اقتصادات الدول.
في سياق متصل، اعتبرت النائبة في البرلمان التشيكي ماريك زانيشيك أنه كان من المفترض أن يكون حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس من أولى العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن فكرة حظر إصدار تأشيرات شنغن للروس في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي تحظى بدعم العديد من أعضاء البرلمان التشيكي.
وحظرت جمهورية التشيك إصدار تأشيرات الدخول والإقامة للمواطنين الروس، باستثناء الأغراض الإنسانية، وذلك بقرار من وزارة الخارجية في 25 فبراير الماضي.
ويبحث وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
في اجتماع غير رسمي نهاية آب/ أغسطس الجاري، مسألة إصدار التأشيرات للمواطنين الروس، بعد دعوات لمنع إصدار تأشيرات دخول للروس في إطار العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.