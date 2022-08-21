https://sputnikarabic.ae/20220821/وزير-الخارجية-الإيراني-يستقبل-عائلة-مواطن-معتقل-في-السعودية-ويؤكد-العمل-على-الإفراج-عنه-1066703286.html
وزير الخارجية الإيراني يستقبل عائلة مواطن معتقل في السعودية ويؤكد العمل على الإفراج عنه
وزير الخارجية الإيراني يستقبل عائلة مواطن معتقل في السعودية ويؤكد العمل على الإفراج عنه
استقبل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان عائلة المواطن الإيراني خليل دردمند، الذي اعتقل خلال موسم الحج العام الجاري في مكة المكرمة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T21:47+0000
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وأكد عبد اللهيان خلال لقائه عائلة المواطن المعتقل، اليوم الأحد، أن "وزارة الخارجية لن تدخر جهدا للافراج عن رعاياها في الخارج".واستعرض الوزير خلال اللقاء "الإجراءات والخطط المرسومة من قبل الوزارة للإفراج عن هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى عائلته"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد عبد اللهيان على أن "وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد للإفراج عن المواطنين الايرانيين المعتقلين في الخارج".وسبق ودعا وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعماني للمساعدة بالافراج سريعا عن دردمند.وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت دردمند، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة.وأشارت الوكالة إلى أن "عدم وجود سفير إيراني في السعودية وعدم وجود علاقات دبلوماسية مع هذا البلد يعرقل سير متابعة إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في السعودية"
https://sputnikarabic.ae/20220815/الخارجية-الإيرانية-تتوقع-استئناف-العلاقات-مع-السعودية-1066415949.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم العربي
وزير الخارجية الإيراني يستقبل عائلة مواطن معتقل في السعودية ويؤكد العمل على الإفراج عنه
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استقبل وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان عائلة المواطن الإيراني خليل دردمند، الذي اعتقل خلال موسم الحج العام الجاري في مكة المكرمة.
وأكد عبد اللهيان خلال لقائه عائلة المواطن المعتقل، اليوم الأحد، أن "وزارة الخارجية لن تدخر جهدا للافراج عن رعاياها في الخارج".
واستعرض الوزير خلال اللقاء "الإجراءات والخطط المرسومة من قبل الوزارة للإفراج عن هذا المواطن الإيراني وإعادته إلى عائلته"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد عبد اللهيان على أن "وزارة الخارجية لن تدخر أي جهد للإفراج عن المواطنين الايرانيين المعتقلين في الخارج".
وسبق ودعا وزير الخارجية الإيراني خلال اتصاله الهاتفي مع نظيريه العراقي والعماني للمساعدة بالافراج سريعا عن دردمند.
وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، ذكرت أن قوى الأمن السعودية اعتقلت دردمند، عندما حاول التقاط صورة ضمن صورة أخرى لقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني قرب الكعبة.
وأشارت الوكالة إلى أن "عدم وجود سفير إيراني في السعودية وعدم وجود علاقات دبلوماسية مع هذا البلد يعرقل سير متابعة إطلاق سراح السجناء الإيرانيين في السعودية"