https://sputnikarabic.ae/20220821/وفاة-ملازم-في-الجيش-الأردني-بحادث-سقوط-من-مظلة-1066679814.html
وفاة ملازم في الجيش الأردني بحادث سقوط من مظلة
وفاة ملازم في الجيش الأردني بحادث سقوط من مظلة
أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في إحدى الدورات. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T08:37+0000
2022-08-21T08:37+0000
2022-08-21T08:37+0000
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وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب، من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، توفي في الساعة الثامنة من صباح اليوم، أثناء مشاركته في الدورة بمدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الأردن, العالم العربي
أخبار الأردن, العالم العربي
وفاة ملازم في الجيش الأردني بحادث سقوط من مظلة
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الأحد، وفاة ملازم إثر تعرضه للسقوط من مظلة أثناء اشتراكه في إحدى الدورات.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الملازم أول، حذيفة وليد جميل آل خطاب، من مرتب قيادة لواء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان/ التدخل السريع، توفي في الساعة الثامنة من صباح اليوم، أثناء مشاركته في الدورة بمدرسة الأمير هاشم بن الحسين للقوات الخاصة، وفقا لوكالة
"عمون" الأردنية.
ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الشهيد، وسألت الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم أهله وذويه ورفاق السلاح الصبر والسلوان.