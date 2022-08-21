عربي
https://sputnikarabic.ae/20220821/6-مشكلات-صحية-تصيب-عشاق-الوجبات-السريعة-1066701057.html
6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة
6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة
تجذب الوجبات السريعة الكثيرين من مختلف الأعمار نظرا لاعتناء منتجيها بالمذاق حتى وإن جاء ذلك على حساب القيمة الغذائية أو تشبع تلك الوجبات بالدهون الضارة. 21.08.2022, سبوتنيك عربي
2022-08-21T20:28+0000
2022-08-21T20:28+0000
مجتمع
الصحة
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/76/1032527671_22:0:1899:1056_1920x0_80_0_0_5c968eabd60a72c37d6b31245493ba66.jpg
عرض موقع "الكونسلتو" قائمة بالمشاكل التي يعانيها معظم من يعتادون تناول الوجبات السريعة، نذكرها فيما يأتي:أمراض القلبيعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد عن حد معين، حيث يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.سكر الدمتحتوي تلك الوجبات على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المصنعة التي يحولها الجسم إلى سكر، وبالتالي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم يبدأ الجسم في ضخ كمية كبيرة من الأنسولين، وبمرور الوفت يتسبب ذلك في تآكل البنكرياس وتبقى مستويات السكر مرتفع وتزداد فرص الإصابة بالسكري.اضطرابات الجهاز الهضميوذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك وزيادة فرص الإصابة بالبواسير والفتق.التقلبات المزاجيةلأن الوجبات السريعة فقيرة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتحسين المزاج، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناولها في سهولة الإصابة بالاكتئاب.ضعف الخصوبةتؤثر أملاح الفثالات التي تحتويها الوجبات السريعة على الخصوبة بشكل واضح، كما يزيد ذلك من ضعف الذاكرة والاضطرابات السلوكية عند الأطفال.ضعف الأسنانوذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103252/76/1032527671_256:0:1664:1056_1920x0_80_0_0_d90fe00bc1e57f3de6b49d9d570fd905.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع, الصحة
مجتمع, الصحة

6 مشكلات صحية تصيب عشاق الوجبات السريعة

20:28 GMT 21.08.2022
© Photo / CC0وجبات سريعة
وجبات سريعة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
© Photo / CC0
تابعنا عبرTelegram
تجذب الوجبات السريعة الكثيرين من مختلف الأعمار نظرا لاعتناء منتجيها بالمذاق حتى وإن جاء ذلك على حساب القيمة الغذائية أو تشبع تلك الوجبات بالدهون الضارة.
عرض موقع "الكونسلتو" قائمة بالمشاكل التي يعانيها معظم من يعتادون تناول الوجبات السريعة، نذكرها فيما يأتي:

أمراض القلب

يعتبر عنصر الصوديوم الذي يلعب دورا في تحسين مذاق الوجبات السريعة، ومنع فسادها، ضمن المواد الضارة بالجسم عندما يزيد عن حد معين، حيث يتسبب في رفع ضغط الدم بشكل ملحوظ، إلى جانب بعض الأضرار بالأوعية الدموية التي تزيد من خطر الإصابة بفشل القلب والنوبات القلبية.

سكر الدم

تحتوي تلك الوجبات على كمية كبيرة من الكربوهيدرات المصنعة التي يحولها الجسم إلى سكر، وبالتالي مع ارتفاع مستويات السكر في الدم يبدأ الجسم في ضخ كمية كبيرة من الأنسولين، وبمرور الوفت يتسبب ذلك في تآكل البنكرياس وتبقى مستويات السكر مرتفع وتزداد فرص الإصابة بالسكري.

اضطرابات الجهاز الهضمي

وذلك لأنها تحتوي على كميات كبيرة من الصوديوم، ما يؤدي إلى الانتفاخ والإمساك وزيادة فرص الإصابة بالبواسير والفتق.

التقلبات المزاجية

لأن الوجبات السريعة فقيرة في الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأخرى اللازمة لتحسين المزاج، وبالتالي يتسبب الإفراط في تناولها في سهولة الإصابة بالاكتئاب.

ضعف الخصوبة

تؤثر أملاح الفثالات التي تحتويها الوجبات السريعة على الخصوبة بشكل واضح، كما يزيد ذلك من ضعف الذاكرة والاضطرابات السلوكية عند الأطفال.

ضعف الأسنان

وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من الكربوهيدرات والسكر، بما في ذلك المشروبات الغازية، ما يؤدي إلى تآكل مينا الأسنان وزيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان وأمراض اللثة.
© Sputnikملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2022
ملحوظة مهمة حول المعلومات الطبية
© Sputnik
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Вертолет Ка-52 на полевом аэродроме в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20:50 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала